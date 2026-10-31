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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Kimmich volta dos dias mais difíceis de sua vida: palavras emocionantes após a morte do pai

Bayern de Munique x Borussia Dortmund
Bayern de Munique
Borussia Dortmund
Bundesliga
J. Kimmich
Alemanha

Desfalque em 3 partidas

Tradição Esportiva
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O retorno de Joshua Kimmich aos gramados não foi apenas uma participação no clássico alemão diante do Borussia Dortmund, que terminou empatado em 2 a 2, mas carregou dimensões humanas comoventes, depois que o meio-campista do Bayern de Munique disputou sua primeira partida desde a morte do pai, falando com franqueza sobre o período difícil que atravessou.

Kimmich, de 31 anos, disse em declarações ao canal "Sky" após a partida: "Foi uma semana extremamente difícil. Estou feliz por voltar ao campo. Não foi nada fácil, mas pelo menos você esquece a situação por um breve momento durante a partida".

O jogador havia ficado ausente de 3 partidas oficiais por conta da morte do pai e, ao ser questionado se o retorno ao campo o ajudaria a superar essa fase, respondeu com clareza: "Sim, com certeza".

Kimmich expressou sua gratidão pelo apoio que recebeu do Bayern de Munique e da Federação Alemã de Futebol durante seu momento de provação, dizendo: "Também preciso elogiar a solidariedade do clube e o fato de terem ficado ao meu lado, assim como a Federação Alemã de Futebol, que compareceu ao funeral. Isso foi muito especial para mim e para a minha família".

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E o jogador do Bayern de Munique acrescentou uma frase marcante: "Isso me mostra que estou exatamente no lugar certo aqui".

As declarações de Kimmich ganham importância adicional à luz de um posicionamento anterior dele em relação à diretoria do clube, já que ele havia falado, durante um documentário exibido pelo canal "ZDF" em 2024, sobre o sentimento de ter sido abandonado pelo Bayern de Munique durante a crise do debate sobre a vacinação contra o vírus da COVID-19, o que torna seu atual elogio ao apoio recebido do clube especialmente marcante.

Depois de falar sobre o lado humano, Kimmich abordou a situação esportiva da equipe, diante das lesões que atingiram o elenco do Bayern de Munique, afirmando: "Quando você vê nossas lesões hoje, percebe que o mais importante, no fim das contas, é preservar a saúde".

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