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imago-sport-1052153336.jpgGuillermo Martinez
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Khalifa Ramos anuncia milhões para os cofres do Real Madrid

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Jacobo Ramón, zagueiro central do Como, tornou-se alvo de vários clubes da Premier League inglesa, de olho na próxima janela de transferências de verão.

O site Foot Mercato, citando o jornal AS, informou que o Real Madrid pode conseguir obter grandes ganhos com o negócio envolvendo Jacobo Ramón.

O clube merengue tem várias cartas na manga neste caso. Quando Ramón foi transferido para o Como por 2,5 milhões de euros, o Real reteve 50% dos direitos do jogador.

Além disso, o Real Madrid possui uma cláusula de recompra de Jacobo Ramón junto ao Como por 10 milhões de euros.

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08 de nov. de 2026

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O Manchester United é o clube mais interessado em contratar Jacobo Ramón, enquanto Chelsea e Liverpool acompanham de perto a evolução de seu desempenho.

Após ser convocado pela primeira vez para a seleção principal da Espanha, as ações do jogador de 21 anos subiram em razão das atuações marcantes que apresentou nos gramados italianos, algo que não passou despercebido pelos dirigentes do Real Madrid.

Num momento em que o valor de mercado do jogador é estimado atualmente em cerca de 45 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt, o clube merengue pode considerar recuperá-lo por um valor bem inferior ao atual, ou se beneficiar das receitas de uma possível venda.

Dessa forma, a diretoria do Real Madrid parece estar em uma posição ideal para obter grandes ganhos financeiros com o negócio envolvendo Jacobo Ramón, que pode rapidamente se transformar em uma operação muito bem-sucedida do ponto de vista econômico para o clube merengue.

O "AS" informou que Jacobo Ramón não deixará o Como na próxima janela de transferências de inverno, mas os clubes o monitoram de forma cada vez mais intensa.

No momento, os dirigentes do Real Madrid não desejam se antecipar aos acontecimentos ou tomar decisões precipitadas, mas Jacobo é o candidato mais destacado para substituir Antonio Rüdiger, caso ele saia.

Ramón Jacobo se destaca pela capacidade de sair jogando desde a defesa e construir as jogadas, além da precisão em suas decisões e da maturidade para lidar com as diferentes situações, somado à sua grande habilidade de ler e antecipar os movimentos dos adversários.

A isso se acrescenta sua superioridade no jogo aéreo, já que tem 1,96 metro de altura, e também o fato de continuar desenvolvendo seu faro de gol, o que o torna uma arma ofensiva adicional para sua equipe.

Durante a atual temporada, marcou 3 gols e deu duas assistências pelo Como, além de acrescentar outros dois gols com a camisa da seleção da Espanha sub-21 durante o último período de pausa para as datas Fifa.

Já seu ídolo nos gramados é Sergio Ramos. E parece que Jacobo está no caminho certo para se aproximar da trajetória de seu grande exemplo.

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