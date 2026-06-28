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Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Keen assume sozinho o posto de maior artilheiro da história dos Três Leões

Panamá x Inglaterra
Panamá
Inglaterra
Copa do Mundo
H. Kane
G. Lineker
Panamá
England

Harry Kane tornou-se o maior artilheiro da história da seleção da Inglaterra em Copas do Mundo, após marcar um gol na partida contra o Panamá.

A seleção inglesa venceu a panamenha por 2 a 0 na noite de sábado, no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Os dois gols da seleção dos Três Leões foram marcados por Jude Bellingham e Harry Kane.

Harry Kane elevou sua contagem para três gols na atual edição da Copa do Mundo.

A rede de estatísticas “Opta” informou que Kane se tornou o maior artilheiro da história da seleção inglesa em finais da Copa do Mundo, após elevar sua contagem para 11 gols.

Copa do Mundo
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A definir
A definir
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A definir
A definir

Harry Kane superou o recorde anterior, que pertencia a Gary Lineker (10 gols).

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