Keen assume sozinho o posto de maior artilheiro da história dos Três Leões

Harry Kane tornou-se o maior artilheiro da história da seleção da Inglaterra em Copas do Mundo, após marcar um gol na partida contra o Panamá.
A seleção inglesa venceu a panamenha por 2 a 0 na noite de sábado, no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
Os dois gols da seleção dos Três Leões foram marcados por Jude Bellingham e Harry Kane.
Harry Kane elevou sua contagem para três gols na atual edição da Copa do Mundo.
A rede de estatísticas “Opta” informou que Kane se tornou o maior artilheiro da história da seleção inglesa em finais da Copa do Mundo, após elevar sua contagem para 11 gols.
Harry Kane superou o recorde anterior, que pertencia a Gary Lineker (10 gols).