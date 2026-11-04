Harry Kane, atacante do Bayern de Munique e vencedor da Bola de Ouro de 2026, afirmou que seu estilo de jogo o torna diferente dos atacantes tradicionais, considerando que sua forma de atuar pode contribuir para mudar a maneira como as próximas gerações enxergam a posição de centroavante.

O atacante inglês disse, em declarações divulgadas pelo site "Tribuna": "Tenho um estilo único e, nesse aspecto, sou um vencedor singular da Bola de Ouro. Não existem muitos atacantes que jogam da maneira como eu jogo e alcançam os números que eu alcanço, ao mesmo tempo em que recuam para o meio-campo, participam defensivamente e ajudam em diversos aspectos".

E acrescentou Kane, de 33 anos: "Talvez isso mude a forma como as pessoas enxergam a posição de centroavante no futuro e ofereça aos jogadores jovens um estilo diferente de lidar com essa posição. Tenho orgulho disso".

Kane fala sobre sua jornada até o topo

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O atacante do Bayern de Munique abordou as dificuldades que enfrentou no início de sua carreira, ressaltando que seu caminho rumo ao topo não foi parecido com a trajetória de muitos dos vencedores anteriores da Bola de Ouro, e que o trabalho e a determinação estiveram por trás de sua chegada a essa conquista.

Disse ele: "Meu caminho foi um pouco diferente do caminho dos outros vencedores da Bola de Ouro. Depois de momentos difíceis, especialmente no início da minha carreira, talvez alguns não esperassem que eu chegasse a esse nível, mas, graças ao trabalho árduo, à capacidade de resistir e à determinação, consegui alcançar isso".

Kane enviou um recado indireto a seus críticos, acrescentando: "As pessoas que conhecem e entendem de futebol sempre foram minhas admiradoras, do meu jeito de jogar e de como lido com as partidas".

Ambição de mudar o conceito do atacante tradicional

Kane entende que seu papel dentro de campo vai além da tarefa de marcar gols, pois combina a movimentação na profundidade do ataque, o recuo para participar da construção do jogo e a contribuição em funções defensivas, características que ele acredita lhe conferirem uma singularidade entre os atacantes.

O atacante do Bayern de Munique aspira que a influência de seu estilo se estenda às próximas gerações, de modo a oferecer aos jogadores jovens uma visão diferente sobre as funções que um jogador na posição de centroavante pode desempenhar.