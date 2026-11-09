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A Seleção Mundial Masculina da FIFPRO de 2026 foi anunciada oficialmente, reunindo veteranos lendários e jovens que quebraram recordes. A escolha, porém, gerou debate pela ausência de Harry Kane, apesar de o atacante da Inglaterra ser o detentor da Bola de Ouro de 2026.

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Messi retorna, e Yamal faz história

Lionel Messi garantiu mais uma vez seu lugar na Seleção Mundial Masculina da FIFPRO, retornando à equipe pela primeira vez desde 2023. A volta ocorre após uma campanha de destaque pela seleção, na qual marcou oito gols e levou a Argentina à final da Copa do Mundo, perdida por 1 a 0 para a Espanha após a prorrogação.

Quem também entrou para a história foi Lamine Yamal, destaque do Barcelona, que continua a superar as expectativas. O espanhol se tornou o primeiro jogador a ser escolhido duas vezes para a Seleção Mundial antes de completar 20 anos. Ele é um dos quatro espanhóis incluídos na equipe desta temporada, ao lado de David Raya, Pau Cubarsi e Rodri Hernandez.

Ausência surpreendente de Harry Kane

O principal assunto do anúncio é, sem dúvida, a ausência de Kane. Apesar de ser o atual vencedor da Bola de Ouro e capitão da Inglaterra, ele não recebeu votos suficientes dos demais jogadores profissionais para entrar na seleção final.

A ausência de Kane evidencia a forte concorrência por vagas no ataque. Erling Haaland garantiu seu lugar após terminar a última temporada como artilheiro da Premier League, com 27 gols, além de marcar sete vezes e levar a Noruega às quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez. Kylian Mbappe também foi escolhido depois de marcar 10 gols e terminar como artilheiro da Copa do Mundo, tornando-se o maior goleador da história do torneio.

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Domínio da Ligue 1 e do PSG

O Paris Saint-Germain teve forte presença na seleção final: o campeão francês contou com três representantes após conquistar títulos consecutivos da Champions League. A defesa tem o marroquino Achraf Hakimi e o lateral-esquerdo português Nuno Mendes, enquanto Vitinha aparece no meio-campo. Os três foram reconhecidos por seus papéis decisivos no sucesso europeu do clube.

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A equipe foi escolhida em uma votação com 19.806 jogadores profissionais de 73 países. Os atletas elegíveis foram avaliados por suas atuações entre 4 de agosto de 2025 e 19 de julho de 2026, desde que tivessem disputado ao menos 30 partidas oficiais nesse período.

A Seleção Mundial da FIFPro de 2026 completa

A Seleção Mundial da FIFPro de 2026 tem Raya no gol, atrás de uma defesa formada por Hakimi, Cubarsi e Mendes. O trio de meio-campo é composto por Rodri, Vitinha e Jude Bellingham, enquanto Messi, Yamal, Mbappe e Haaland formam um ataque de peso.