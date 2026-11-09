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Hussein Hamdy
Traduzido por

Kane de fora: Messi e Hakimi lideram a seleção ideal da FIFPro 2026

L. Messi
A. Hakimi
K. Mbappe
L. Yamal
Barcelona
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D. Raya
P. Cubarsi
N. Mendes
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J. Bellingham
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A Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro) anunciou nesta segunda-feira a seleção ideal de 2026.

De acordo com o site oficial da FIFPro, Harry Kane, astro do Bayern de Munique e vencedor da Bola de Ouro deste ano, ficou de fora das escolhas.

A seleção ideal completa ficou assim:

Goleiro: David Raya (Arsenal, Espanha).

Defesa: Pau Cubarsí (Barcelona, Espanha) - Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marrocos) - Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal).

Meio-campo: Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra) - Rodri (Manchester City/Barcelona, Espanha) - Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal).

Ataque: Erling Haaland (Manchester City, Noruega) - Kylian Mbappé (Real Madrid, França) - Lionel Messi (Inter Miami, Argentina) - Lamine Yamal (Barcelona, Espanha).

Como aconteceu o processo de votação?

Jogadores profissionais de futebol de 75 países depositaram seus votos por meio de uma plataforma digital segura, disponibilizada pela FIFPro em parceria com as associações de jogadores que a integram.

No que diz respeito à seleção mundial masculina da FIFPro, os jogadores foram avaliados com base em seu desempenho no período de 4 de agosto de 2025 a 19 de julho de 2026, incluindo ambas as datas. A participação em pelo menos 30 partidas oficiais durante esse período foi exigida como condição para concorrer a uma vaga na seleção.

Cada votante escolheu três jogadores que considerou terem apresentado o melhor nível em cada uma das quatro posições, que são goleiro, defesa, meio-campo e ataque.

O goleiro, três defensores, três meio-campistas e três atacantes que receberam o maior número de votos em suas posições conquistaram vagas na seleção mundial.

Já a última vaga ficou com outro jogador de linha, que recebeu o maior número de votos entre os jogadores restantes.

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