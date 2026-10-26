Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, chegou à capital britânica, Londres, para a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, em meio à crescente confiança em seu entorno sobre a possibilidade de conquistar o prêmio individual mais importante do mundo do futebol, enquanto pairam dúvidas sobre a presença da lenda argentina Lionel Messi.

O site "Tribuna" informou que Kane chegou a Londres após a vitória do Bayern de Munique sobre o Freiburg no domingo, acompanhado de integrantes de sua equipe, que se instalaram em uma região próxima ao London Palladium, local que vai sediar a cerimônia.





O capitão da seleção inglesa tem um retrospecto forte que reforça suas chances na disputa, depois de conquistar a Chuteira de Ouro Europeia na temporada 2025-2026 e contribuir para que o Bayern de Munique vencesse os títulos do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha.

Kane também chegou à semifinal da Liga dos Campeões da Europa com o time bávaro e fez uma boa campanha com a seleção inglesa na Copa do Mundo, somando um total de 73 gols pelo clube e pela seleção em diferentes competições, com uma média superior a um gol por partida.

Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern de Munique, demonstrou apoio claro ao atacante do time antes da cerimônia, afirmando a felicidade do clube bávaro caso Kane consiga vencer a Bola de Ouro.

Dreesen afirmou: "Claro, ficaríamos muito felizes se Harry Kane vencesse a Bola de Ouro. Harry quebra recordes ano após ano, mas seus 73 gols pelo Bayern de Munique e pela seleção inglesa têm uma importância especial desta vez".

Apesar do crescente otimismo no entorno de Kane, a disputa segue aberta, diante da presença de outros nomes candidatos a vencer o prêmio, sem que a identidade do vencedor esteja definida antes do anúncio oficial.

Messi não vai comparecer à cerimônia?

Por outro lado, não se espera a presença de Lionel Messi, detentor do recorde no número de vezes em que venceu a Bola de Ouro, com 8 conquistas, na cerimônia, apesar de especulações anteriores sobre a possibilidade de ele entregar um dos prêmios.

Segundo o site, o astro argentino viveu uma agenda intensa nos últimos dias, depois de viajar à cidade de Oviedo para receber uma homenagem na cerimônia do Prêmio Princesa das Astúrias, antes de retornar aos Estados Unidos para participar com o Inter Miami da partida contra o New York Red Bulls.

Messi também compareceu ao torneio Copa Messi no domingo, o que torna sua viagem a Londres para a cerimônia algo improvável.

A cerimônia da Bola de Ouro de 2026 acontece em Londres, celebrando os 70 anos do lançamento do prêmio, concedido pela primeira vez a Stanley Matthews em 1956, em meio à expectativa para conhecer a identidade do vencedor do prêmio principal e dos demais prêmios individuais.











