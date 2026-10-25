Kaio Jorge ganha força na seleção brasileira e entra no radar de Ancelotti para Data Fifa de novembro

Kaio Jorge pode voltar a vestir a camisa da seleção brasileira na próxima Data Fifa. Segundo apuração do Lance!, o atacante do Cruzeiro está na pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura, em novembro. O bom momento do jogador na temporada, especialmente nas últimas rodadas do Brasileirão, fortalece sua candidatura a uma vaga na convocação definitiva, que será anunciada na próxima quinta-feira (29), às 15h (de Brasília).

A comissão técnica da seleção acompanha de perto o desempenho do centroavante. Membros da equipe de Ancelotti estiveram presentes na Arena do Grêmio para observar a vitória do Cruzeiro por 4 a 2 sobre o time gaúcho, pela 31ª rodada do Brasileirão. Na partida, Kaio Jorge foi o grande destaque ao marcar um hat-trick e comandar o resultado positivo da Raposa.

O atacante já teve uma oportunidade com a seleção brasileira em 2025, quando foi convocado para a Data Fifa de setembro, durante a preparação para a Copa do Mundo de 2026. Ele atuou por 19 minutos em uma vitória por 3 a 0 contra o Chile.

Agora, o jogador busca uma nova chance sob o comando de Ancelotti e tenta transformar a sequência positiva pelo Cruzeiro em uma vaga na lista final para os compromissos de novembro. O camisa 19 apareceu na pré-lista para a Data Fifa de setembro, mas acabou não sendo chamado.

Na temporada de 2026, Kaio Jorge soma 21 gols e quatro assistências em 45 partidas pelo Cruzeiro, considerando todas as competições. O desempenho mantém o centroavante entre os principais nomes do elenco celeste e reforça sua candidatura a uma oportunidade na seleção. Em 2025, ele também se destacou nacionalmente ao terminar o Campeonato Brasileiro como artilheiro, com 21 gols.

O momento recente ajuda a explicar a presença do atacante na pré-lista. Nos últimos oito jogos, Kaio Jorge participou diretamente de gols em seis partidas, com seis bolas na rede e duas assistências.

O hat-trick diante do Grêmio foi o ponto alto dessa sequência e chamou a atenção pela importância do confronto e pela eficiência do camisa 19 em uma vitória expressiva fora de casa. Atualmente, o Cruzeiro é o terceiro colocado na tabela do Brasileirão, com 54 pontos.

A seleção brasileira encerra o calendário de 2026 com dois amistosos em Singapura. O primeiro será contra o Japão, no dia 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Depois, a equipe de Ancelotti enfrenta a seleção anfitriã no dia 17 de novembro, às 7h (de Brasília), no mesmo estádio.