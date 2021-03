Juventus, Inter e Milan cogitam contratação de Luka Romero, sensação do Mallorca

O mais jovem a estrear na La Liga agora é alvo de gigantes europeus, com apenas 16 anos

Enquanto o Mallorca trabalha para uma renovação de contrato, Luka Romero, o "Messi mexicano" chama a atenção de gigantes europeus. Aos 16 anos de idade, o meio-campista é uma das grandes promessas para o futuro do futebol.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Romero fez história em 2020 quando, ao entrar em um jogo contra o Real Madrid, se tornou o jogador mais novo a atuar na La Liga. Na ocasião, o mexicano tinha apenas 15 anos e 219 dias de vida.

Apesar de não ter conseguido impedir o rebaixamento do Mallorca à segunda divisão do futebol espanhol, Romero foi uma grata surpresa do time. O jogador passou a ter cada vez mais tempo em campo e, assim, chamou a atenção de grandes clubes.

Conforme apurado pela Goal, Inter de Milão, Juventus e Milan, além do Napoli, passaram a acompanhar o jogador de perto e estão interessados em uma possível contratação. A favor dos times, o agente de Romero tem fortes ligações com o futebol italiano, o que poderia facilitar uma negociação.

Apesar dos interesses, o Mallorca ainda não desistiu de conseguir renovar o contrato de sua jovem promessa. Um novo contrato de cinco anos foi oferecido a Romero que, apesar de feliz no time espanhol, ainda não assinou o novo vínculo. O que Romero realmente quer são algumas algumas garantias.

O principal objetivo do meia é manter a vaga no time titular, algo que é bem possível e que pode ser determinante para sua permanência. Para Romero, o dinheiro não é o ponto mais importante nas negociações - ele sabe que, se optar por seguir no Mallorca, receberá bem menos do que em uma possível transferência.

No entanto, enquanto Romero e seus agentes analisam a oferta e buscam garantias, o Mallorca tem certa pressa para resolver a renovação. O motivo é simples, a partir do meio do ano, no verão europeu, o meia poderá ser contratado gratuitamente por qualquer outra equipe.