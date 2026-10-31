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Justin KluivertGetty
Jonathan van Haaster
Traduzido por

Justin Kluivert tira o máximo proveito de um erro grosseiro; grande preocupação com Brobbey e Roefs

Bournemouth x Leeds
Bournemouth
Leeds
Premier League
Coventry x Sunderland
Coventry
Sunderland
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Justin Kluivert voltou a ser decisivo para o AFC Bournemouth no sábado. O jogador da seleção da Holanda deu a assistência para o único gol contra o Leeds United (1 a 0). Enquanto isso, Brian Brobbey e Robin Roefs tiveram mais um dia ruim com o lanterna Sunderland, que perdeu por 3 a 1 para o Coventry City.

AFC Bournemouth 2 x 0 Leeds United

Kluivert já vinha sendo importante para o Bournemouth nas últimas semanas, com um gol contra o AC Milan (Liga Europa) e uma assistência contra o Manchester United, e manteve a boa fase diante do Leeds.

O primeiro tempo parecia, inicialmente, pender para o lado do Leeds quando Dominic Calvert-Lewin balançou a rede. O gol do inglês, porém, foi anulado por toque de mão. Aos 30 minutos, o Bournemouth abriu o placar, contando também com a sorte.

O goleiro do Leeds, James Trafford, entregou a bola nos pés do atento Kluivert, que manteve a calma e deixou Evanilson com uma chance imperdível: 1 a 0. Amine Adli definiu a partida nos acréscimos: 2 a 0. Graças à vitória pela margem mínima, o Bournemouth ocupa a sétima posição.

Coventry City 3 x 1 Sunderland

O Sunderland não começou bem a temporada, embora a equipe do pressionado técnico Régis Le Bris muitas vezes tenha merecido mais do que conseguiu. Fora de casa, contra o Coventry, os Black Cats tiveram uma atuação ruim.

Tatsuhiro Sakamoto abriu o placar com um belo chute no canto mais distante. A situação piorou para o Sunderland quando Taiwo Awoniyi roubou a bola de Enzo Le Fée e finalizou: 2 a 0.

Logo após o intervalo, a equipe do técnico Frank Lampard fez o terceiro. O chute de Jack Rudoni desviou na perna do azarado Omar Alderete e entrou, sem chances para Roefs. Le Fée ainda descontou de pênalti: 3 a 1.

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