Justificativa polêmica do comitê de arbitragem sobre a não expulsão de Arda Güler diante do Sevilla

O Comitê Técnico de Arbitragem da Espanha encerrou a polêmica em torno da reclamação do Sevilla, que exigia a expulsão do turco Arda Güler, jogador do Real Madrid, durante o confronto entre as duas equipes, que terminou com vitória do clube merengue por 4 a 1 no estádio Santiago Bernabéu, depois que o lance de seu embate com Peque, aos 24 minutos, gerou protestos por parte do time andaluz.

O jornalista Héctor González afirmou, na rádio "Cadena SER", que o Comitê Técnico de Arbitragem não abriu uma investigação adicional sobre o episódio, por não haver provas conclusivas de que Güler tenha cometido uma conduta violenta que justificasse a expulsão, apesar da insistência do Sevilla de que o jogador do Real Madrid desferiu uma cotovelada no adversário.

Güler e Peque se envolveram em um atrito durante um ataque do Real Madrid, quando o jogador do Sevilla segurou o adversário, antes de o atleta turco reagir com o braço esquerdo. O árbitro de vídeo (VAR) não interveio para revisar o lance, e o árbitro Mateo Busquets Ferrer também não assinalou uma infração passível de punição.

González citou fontes da arbitragem para explicar que a tecnologia de vídeo depende das câmeras utilizadas na produção televisiva, esclarecendo que a não intervenção se deve à ausência de imagens claras que permitam comprovar o episódio de forma conclusiva.

Kike Salas, jogador do Sevilla, havia reclamado da não expulsão de Güler ao falar com a rede "Movistar" no intervalo, enquanto Luis García, treinador do time andaluz, voltou a manifestar sua contrariedade na entrevista coletiva após a partida.

García disse que sua equipe precisava jogar contra 10 jogadores, considerando que o lance merecia cartão vermelho, em um momento em que a decisão da arbitragem provocou ampla polêmica após a derrota pesada.

Mourinho pede provas aos críticos

De sua parte, José Mourinho, treinador do Real Madrid, rejeitou aderir às acusações direcionadas a Güler, afirmando que não viu nenhuma imagem clara que comprove que seu jogador cometeu uma infração passível de expulsão.

O técnico português disse que pediu às pessoas ao seu redor, incluindo integrantes de sua comissão técnica, que lhe fornecessem as imagens nas quais os críticos do jogador se baseiam, mas não conseguiu encontrar um lance claro que confirme o que se comenta sobre o episódio.

Mourinho acrescentou que não hesitaria em reconhecer a existência de um erro que beneficiasse sua equipe caso surgisse uma prova clara, mas enfatizou que não pode julgar um episódio sobre o qual não viu nada que comprove ter acontecido, questionando o motivo do foco em um lance sobre o qual não há provas decisivas.