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A Segunda Seção da Audiência Provincial das Astúrias condenou um torcedor por crime de ódio, depois que ele dirigiu gestos e sons racistas das arquibancadas ao francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid.

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Os fatos ocorreram durante a partida entre Real Oviedo e Real Madrid, disputada em 24 de agosto de 2025, e a condenação se insere nos esforços de combate ao racismo no futebol espanhol.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", o acusado admitiu os fatos e foi condenado a 11 meses de prisão, além de uma multa de 6 meses, à razão de 8 euros por dia, e da inabilitação por 3 anos e 11 meses para exercer profissões ou funções ligadas à educação, ao ensino, ao esporte ou a atividades de lazer.

As provas apresentadas pela LaLiga foram um dos elementos-chave para a resolução do caso. A entidade apresentou a denúncia, à qual o Real Madrid se juntou posteriormente.

Entre as provas estava um laudo técnico de leitura labial, que ajudou a comprovar as expressões e os gestos racistas dirigidos pelo torcedor ao atacante francês durante a partida.

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A acusação também conseguiu condicionar a suspensão da pena de prisão a uma série de medidas aceitas pelo réu, entre elas a proibição de entrar nos estádios da LaLiga e de se aproximar de Kylian Mbappé.

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A 12ª sentença

Com essa decisão, sobe para 12 o número de condenações judiciais obtidas pela LaLiga em casos de racismo ligados ao futebol espanhol nos últimos dois anos.

A entidade considera a sentença uma nova prova da aplicação de sua estratégia de tolerância zero com qualquer comportamento discriminatório nos estádios e de seu compromisso com a defesa dos valores do respeito e da igualdade no esporte.

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Das 12 sentenças, cinco se referem a casos em que a vítima foi Vinícius Júnior, que se tornou o principal símbolo da luta contra o racismo no futebol espanhol.

A lista teve início em junho de 2024, quando foi proferida a primeira condenação desse tipo na Espanha, contra três torcedores do Valencia que dirigiram insultos racistas a Vinícius Júnior no estádio de Mestalla. Depois, as sentenças passaram a abranger diversos jogadores e clubes de diferentes divisões.