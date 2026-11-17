A Segunda Seção da Audiência Provincial das Astúrias condenou um torcedor por crime de ódio, depois que ele dirigiu gestos e sons racistas das arquibancadas ao francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid.
Os fatos ocorreram durante a partida entre Real Oviedo e Real Madrid, disputada em 24 de agosto de 2025, e a condenação se insere nos esforços de combate ao racismo no futebol espanhol.
De acordo com o jornal espanhol "Marca", o acusado admitiu os fatos e foi condenado a 11 meses de prisão, além de uma multa de 6 meses, à razão de 8 euros por dia, e da inabilitação por 3 anos e 11 meses para exercer profissões ou funções ligadas à educação, ao ensino, ao esporte ou a atividades de lazer.
As provas apresentadas pela LaLiga foram um dos elementos-chave para a resolução do caso. A entidade apresentou a denúncia, à qual o Real Madrid se juntou posteriormente.
Entre as provas estava um laudo técnico de leitura labial, que ajudou a comprovar as expressões e os gestos racistas dirigidos pelo torcedor ao atacante francês durante a partida.
A acusação também conseguiu condicionar a suspensão da pena de prisão a uma série de medidas aceitas pelo réu, entre elas a proibição de entrar nos estádios da LaLiga e de se aproximar de Kylian Mbappé.
A 12ª sentença
Com essa decisão, sobe para 12 o número de condenações judiciais obtidas pela LaLiga em casos de racismo ligados ao futebol espanhol nos últimos dois anos.
A entidade considera a sentença uma nova prova da aplicação de sua estratégia de tolerância zero com qualquer comportamento discriminatório nos estádios e de seu compromisso com a defesa dos valores do respeito e da igualdade no esporte.
Das 12 sentenças, cinco se referem a casos em que a vítima foi Vinícius Júnior, que se tornou o principal símbolo da luta contra o racismo no futebol espanhol.
A lista teve início em junho de 2024, quando foi proferida a primeira condenação desse tipo na Espanha, contra três torcedores do Valencia que dirigiram insultos racistas a Vinícius Júnior no estádio de Mestalla. Depois, as sentenças passaram a abranger diversos jogadores e clubes de diferentes divisões.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo