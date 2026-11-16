Jurgen Klopp revela como Mikel Arteta transformou Kai Havertz: “Ele é um jogador completo!”

Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, elogiou a inteligência tática de Kai Havertz e destacou como Mikel Arteta conseguiu explorar as qualidades de elite do atacante no Arsenal. Agora, Klopp busca aplicar exatamente a mesma fórmula no cenário internacional.

Publicidade

Levar a boa fase no Arsenal para a seleção alemã

Enquanto a Alemanha se prepara para a decisiva última partida do Grupo A2 da Liga das Nações da UEFA contra a Holanda, em Berlim, o técnico Jurgen Klopp deposita enorme confiança em Kai Havertz. O treinador da Alemanha tem analisado de perto como Mikel Arteta aproveita os talentos do atacante no Arsenal.

Com a classificação às quartas de final em jogo, o principal objetivo da comissão técnica é levar à seleção os padrões de excelência que Havertz apresenta no clube.

Klopp elogia a inteligência tática de Havertz

Klopp fez uma avaliação muito positiva do perfil completo de Havertz e destacou a inteligência tática desenvolvida sob o comando de Arteta no norte de Londres. O técnico da Alemanha admitiu que enfrentar o ex-jogador do Chelsea é sempre um desafio tático difícil.

“Já enfrentei muitas vezes equipes defendidas por Kai e sei muito bem, ao preparar a parte tática, que enfrentá-lo não é uma tarefa fácil. Ele é um jogador de alto nível completo”, afirmou Klopp.

Publicidade Publicidade

“Mikel Arteta confia muito nele porque Kai é sempre capaz de apresentar uma atuação extraordinária graças à sua capacidade técnica e inteligência.”

Tópicos relacionados

Próximas partidas ALE Liga das Nações A 14:45 HOL Assistir

Transformar o sucesso no clube em domínio pela seleção

Partindo diretamente do modelo tático de Arteta, Klopp e Havertz estão em sintonia para elevar ainda mais o potencial da seleção. A capacidade excepcional do atacante de interpretar os espaços e ditar o ritmo das jogadas ofensivas faz dele uma peça valiosa.

“Kai e eu concordamos que ainda há um enorme potencial que queremos continuar desenvolvendo juntos na seleção”, acrescentou Klopp.

Publicidade

Havertz quer transformar a boa fase no clube em gols pela seleção, especialmente depois de ter ficado perto de marcar contra a Sérvia.

Pronto para brilhar contra a Holanda

Havertz segue concentrado em transformar sua dedicação incansável no clube em atuações decisivas no confronto da Alemanha com a Holanda, em Berlim. Com a base tática de Arteta e o apoio inabalável de Klopp, o atacante está pronto para comandar o ataque.

Publicidade

“Vou avaliar isso, melhorar no próximo treino e espero marcar já na partida de amanhã contra a Holanda”, concluiu Havertz.