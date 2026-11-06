Jurgen Klopp elogia bloco de meio-campo do Bayern de Munique na seleção alemã

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O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, elogiou seu trio titular de meio-campo, formado por Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof. Apesar de atravessarem um período difícil no Bayern de Munique, Klopp afirmou que os jogadores do clube têm apresentado atuações excepcionais pela seleção.

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Klopp aposta na base do Bayern para comandar o meio-campo da Alemanha

O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, destacou a importância de suas opções para o meio-campo antes dos confrontos contra Sérvia e Holanda pela Liga das Nações. Na lista de 24 jogadores, Klopp apontou um grupo de meio-campistas do Bayern de Munique como a base responsável por conduzir a construção das jogadas da equipe.

Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof formam a base do setor central da Alemanha.

Klopp demonstrou total confiança na capacidade dos três de levar as responsabilidades que exercem no clube para a seleção e dominar os jogos.

Elogios ao trio do Bayern em fase difícil no clube

“Podemos passar pelo meio-campo. Não há muitas surpresas”, disse Klopp aos jornalistas ao analisar suas escolhas para o setor central.

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“No meio-campo, com Jo Kimmich, Alex Pavlovic e Tom Bischof, temos esse pequeno grupo do Bayern.”

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“Todos eles estão se saindo muito, muito bem em uma situação muito difícil no Bayern, seja para o clube ou em termos pessoais”, enfatizou o técnico da Alemanha.

Grandes expectativas para a criatividade de Felix Nmecha

Além da base do Bayern, Klopp demonstrou entusiasmo com o meio-campista do Borussia Dortmund Felix Nmecha e elogiou sua inventividade técnica.

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“Felix Nmecha é simplesmente alguém que tem uma quantidade incrível de... ele tem uma imaginação incrível em seu jogo”, afirmou Klopp.

O técnico ressaltou que combinar disciplina tática com liberdade criativa será fundamental para superar defesas resistentes de outras seleções.

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Alemanha se prepara para jogos decisivos em novembro

A seleção alemã se reunirá na sede da adidas, em Herzogenaurach, na segunda-feira, para iniciar os trabalhos táticos.

O meio-campo de Klopp terá pela frente um duro confronto físico fora de casa contra a Sérvia antes de enfrentar a Holanda em Berlim.

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A Alemanha busca controlar a posse de bola e o ritmo do jogo por meio de sua dupla já consolidada no setor central.