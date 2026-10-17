O confronto entre Real Betis e Barcelona, no estádio La Cartuja, foi marcado por uma polêmica de arbitragem, depois que o árbitro anulou o gol de empate do time andaluz, após consultar o árbitro de vídeo (VAR) para revisar um possível toque de mão de Cucho Hernández no início da jogada.

Giovani Lo Celso havia incendiado as arquibancadas do Betis ao marcar um golaço, depois de receber a bola no ar e finalizar de primeira com o pé esquerdo, superando a mão do goleiro Joan García, deixando o placar em 2 a 2, em meio à festa da torcida.

Mas a alegria dos donos da casa não durou muito, depois que o árbitro De Burgos Bengoetxea recorreu à tecnologia do vídeo para revisar a jogada, por suspeita de toque de mão de Cucho Hernández no início do ataque.

Após revisar as imagens, o árbitro decidiu anular o gol, privando o Real Betis do empate por 2 a 2, em meio a questionamentos sobre o acerto da decisão da arbitragem e se o toque de mão realmente justificava a anulação do gol.