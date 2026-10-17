Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-ESP-LIGA-BETIS-BARCELONAAFP
Traduzido por

Julgue você mesmo: árbitro anula gol do Real Betis em meio a forte revolta da torcida

Bétis x Barcelona
Bétis
Barcelona
La Liga
Espanha

Qual é o seu comentário?

O confronto entre Real Betis e Barcelona, no estádio La Cartuja, foi marcado por uma polêmica de arbitragem, depois que o árbitro anulou o gol de empate do time andaluz, após consultar o árbitro de vídeo (VAR) para revisar um possível toque de mão de Cucho Hernández no início da jogada.

Giovani Lo Celso havia incendiado as arquibancadas do Betis ao marcar um golaço, depois de receber a bola no ar e finalizar de primeira com o pé esquerdo, superando a mão do goleiro Joan García, deixando o placar em 2 a 2, em meio à festa da torcida.

Mas a alegria dos donos da casa não durou muito, depois que o árbitro De Burgos Bengoetxea recorreu à tecnologia do vídeo para revisar a jogada, por suspeita de toque de mão de Cucho Hernández no início do ataque.

Após revisar as imagens, o árbitro decidiu anular o gol, privando o Real Betis do empate por 2 a 2, em meio a questionamentos sobre o acerto da decisão da arbitragem e se o toque de mão realmente justificava a anulação do gol.

Próximas partidas
PSG

PSG

Liga dos Campeões

20 de out. de 2026

BAR

BAR

BET

BET

Liga dos Campeões

21 de out. de 2026

FEY

FEY

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google