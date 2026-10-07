Clubes e jogadores contratam equipes de relações públicas altamente estruturadas para apresentar a si mesmos e as próprias conquistas da melhor maneira possível. Repórteres vazam com o maior empenho transferências, negociações ou convocações. Na prática, é de se supor que, no futebol alemão em 2026, nada fique escondido. Nesse sentido, é bastante notável que, em 30 de agosto, uma nova competição - e muito discutida previamente - tenha começado sem que o público tivesse percebido naquele momento.

Só dois dias após o jogo de abertura, o time da segunda divisão 1. FC Nürnberg anunciou em seu canal no X "ClubNachwuchs", que não tem um alcance particularmente forte (1.471 seguidores), uma "atualização de resultado da Bundesliga Talent Series" e escreveu o seguinte: "No domingo, o 1. FC Nürnberg fez o primeiro jogo da nova competição. Com gols de Keller, Scholl, Chiumento e Moustfa, o Club venceu o RB Leipzig por 4 a 0. Muito bem, rapazes!"

Junto disso, veio a explicação: "Pedimos compreensão pelo fato de que, devido às diretrizes da Bundesliga que são determinantes para nós, estamos obrigados a divulgar exclusivamente o resultado da partida e os autores dos gols. No momento, não nos é permitido divulgar a escalação para além disso." No site do Nürnberg, não havia informações sobre a partida, nem no do adversário Leipzig.

A Bundesliga também publicou, com atraso, apenas o resultado e os autores dos gols. Desde então, essa publicação vem sendo atualizada com outras partidas já disputadas. De acordo com ela, até aqui foram realizados oito jogos na Talent Series, da qual participam 26 clubes alemães da primeira e da segunda divisão com equipes de base; os últimos foram em 16 de setembro. Assim como Nürnberg e Leipzig, os demais clubes também abriram mão de publicar relatos. Os calendários das próximas partidas não podem ser consultados em lugar nenhum.

Que as partidas devam ser realizadas com portões fechados por razões organizacionais e financeiras, a DFL já havia anunciado em um comunicado à imprensa. Mas o fato de todas as informações que vão além de resultados e autores dos gols serem retidas de forma tão consistente surpreende um pouco. Afinal, esse procedimento provavelmente evita bastante confusão. Isso porque o formato e o regulamento da competição são altamente complexos.

A proposta de Jürgen Klopp não encontrou maioria

Mas primeiro, os motivos para a criação. "Um dos pontos de partida do debate foi, entre outras coisas, o fato de termos visto potencial de melhora na fase de transição entre as categorias de base e os profissionais", explica o chefe da base Jochen Sauer, do Bayern, em entrevista à SPOX. "Constatamos que temos jogadores no sub-17, sub-19 e sub-23 que, entre outras coisas, recebem poucos minutos e pouca prática de jogo em alto nível. Ao mesmo tempo, somos da opinião de que o tempo em campo é um fator decisivo para evoluir."

Sauer fazia parte de um grupo de especialistas que, em outubro passado, recebeu a missão de encontrar soluções para esse problema. Também estavam presentes, entre outros, o campeão mundial Sami Khedira, o diretor da DFL Marc Lenz, o diretor-executivo da DFB Andreas Rettig, o diretor esportivo Markus Krösche, do Eintracht Frankfurt, Joti Chatzialexiou, do 1. FC Nürnberg - e o atual técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, então ainda em sua função de Head of Global Soccer da Red Bull.

Klopp entrou nos debates com uma visão clara. "Estou firmemente convencido de que precisamos de uma liga sub-21 própria na Alemanha. Na Inglaterra, ela existe: a Premier League 2", disse ele ao Welt am Sonntag em junho de 2025. Enquanto os times reservas na Alemanha disputam o sistema normal de ligas até, no máximo, a 3. Liga, na Inglaterra eles duelam em uma competição separada. A ideia de Klopp, porém, encontrou resistência. "Conversei com muitas pessoas na Inglaterra. Na verdade, eles não estão felizes com a liga de reservas deles", disse Sauer na época ao Kicker, e por isso ficou "surpreso" com a proposta de Klopp.

Os motivos de Klopp também estavam ligados à situação da base do Leipzig. O RBL retirou seu time reserva das competições em 2017 e, desde então, há uma lacuna entre o departamento de base, que de qualquer forma tem produzido resultados extremamente modestos, e os profissionais. Algo interessante à luz de hoje: a retirada do time reserva na época teria desempenhado um papel decisivo para que um certo Philipp Treu se transferisse do Leipzig para o SC Freiburg em 2017. Hoje, ele tem 25 anos e é a grande esperança de Klopp para a lateral direita da equipe da DFB.

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Como funciona a Bundesliga Talent Series?

Em vez da criação do campeonato sub-21 desejado por Klopp, o grupo de especialistas acabou chegando, em março, a um acordo pela Bundesliga Talent Series. Uma competição voluntária e flexível em todos os sentidos, que serve aos clubes como complemento aos calendários regulares do sub-17, do sub-19 e, quando houver, do time reserva ativo no futebol masculino. Se a Talent Series tivesse um lema, provavelmente seria: "Tudo pode, nada deve."

Em princípio, estão aptos a jogar talentos entre 16 e 21 anos de todas as equipes já existentes, além de ser permitido utilizar até quatro jogadores mais velhos. "Isso não apenas possibilita um desenvolvimento direcionado de jovens talentos, como também oferece aos jogadores, após pausas por lesão, uma plataforma para o retorno às competições", diz o comunicado à imprensa.

Todos os clubes da primeira e da segunda divisão podem decidir livremente se querem participar ou não. Nesta primeira temporada, agora iniciada, 26 dos 36 estão presentes, entre eles 11 clubes da Bundesliga, incluindo Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig e Eintracht Frankfurt. Estão ausentes, por outro lado, Bayer Leverkusen, Freiburg, VfB Stuttgart e 1. FC Köln, entre outros.

A competição é dividida em duas metades de temporada. Uma no outono, outra na primavera. Em cada metade de temporada, os clubes podem disputar entre três e seis partidas, conforme desejarem. Dortmund e Bayern, que só entrará na segunda metade da temporada, no início de 2027, ainda não disputaram jogos até aqui.

Mando de campo, horários de início e duração das partidas entre 90 e 120 minutos, com uma a três pausas, podem ser acertados entre os clubes. Para a tabela, é calculada uma média de pontos, e os dois clubes mais bem colocados de cada metade de temporada disputam, ao fim da temporada, um Final Four pelo título. Aliás, aí também deve haver permissão para a presença de público.

Quais clubes participam da Bundesliga Talent Series?