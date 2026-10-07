Clubes e jogadores contratam equipes de relações públicas altamente aparelhadas para apresentar a si mesmos e as próprias conquistas da melhor forma possível. Repórteres vazam com o maior empenho transferências, negociações ou convocações. Na verdade, dá para partir do princípio de que, no futebol alemão de 2026, nada fica escondido. Nesse sentido, é de fato notável que, em 30 de agosto, tenha simplesmente começado uma nova competição — amplamente discutida de antemão — sem que o público tivesse percebido isso naquele momento.

Só dois dias após o jogo de abertura, o time da segunda divisão 1. FC Nürnberg anunciou, por meio de sua conta no X "ClubNachwuchs" (1.471 seguidores), que não tem um alcance particularmente grande, uma "atualização de resultado da Bundesliga Talent Series" e escreveu: "No domingo, o 1. FC Nürnberg disputou a primeira partida na nova competição. Com gols de Keller, Scholl, Chiumento e Moustfa, o Club venceu o RB Leipzig por 4 a 0. Muito bem, rapazes!"

Junto veio a explicação: "Pedimos compreensão pelo fato de que, devido às diretrizes da Bundesliga que são determinantes para nós, somos obrigados a publicar exclusivamente o resultado da partida e os autores dos gols. No momento, não nos é permitido divulgar a escalação além disso." No site do Nürnberg não havia informações sobre a partida, nem no do adversário Leipzig.

A Bundesliga também publicou, com atraso, apenas o resultado e os autores dos gols. Desde então, essa publicação vem sendo atualizada com outras partidas já disputadas. De acordo com ela, até agora foram realizados oito jogos na Talent Series, da qual participam 26 clubes alemães da primeira e da segunda divisão com equipes de base, os últimos em 16 de setembro. Assim como Nürnberg e Leipzig, os demais clubes também abriram mão de publicar relatos. Os próximos calendários de jogos não podem ser consultados em lugar nenhum.

Que as partidas deveriam acontecer sem a presença do público por razões organizacionais e financeiras já havia sido anunciado pela DFL em um comunicado à imprensa. Mas o fato de que todas as informações para além dos resultados e dos autores dos gols estejam sendo retidas de maneira tão consequente ainda assim surpreende um pouco. Afinal, essa prática provavelmente evita bastante confusão. O formato e o regulamento da competição são, de fato, altamente complexos.

A proposta de Jürgen Klopp não encontrou maioria

Mas primeiro, os motivos para a introdução. "O ponto de partida do debate foi, entre outras coisas, a circunstância de termos visto potencial de melhora na fase de transição entre a base e os profissionais", explica o chefe da base Jochen Sauer, do Bayern de Munique, em entrevista à SPOX. "Percebemos que temos jogadores no sub-17, sub-19 e sub-23 que, entre outras coisas, recebem poucos minutos e pouca prática de jogo em alto nível. Ao mesmo tempo, entendemos que o tempo em campo é um fator decisivo para evoluir."

Sauer fazia parte de um grupo de especialistas encarregado, em outubro passado, de encontrar soluções para esse problema. Também estavam presentes, entre outros, o campeão do mundo Sami Khedira, o diretor da DFL Marc Lenz, o diretor-executivo da DFB Andreas Rettig, o diretor esportivo Markus Krösche, do Eintracht Frankfurt, Joti Chatzialexiou, do 1. FC Nürnberg — e o atual técnico da seleção alemã Jürgen Klopp, então ainda em sua função como Head of Global Soccer da Red Bull.

Klopp entrou nos debates com uma visão clara. "Estou firmemente convencido de que precisamos de uma liga própria de sub-21 na Alemanha. Na Inglaterra ela existe: a Premier League 2", disse ele ao Welt am Sonntag em junho de 2025. Enquanto as equipes reservas na Alemanha disputam o sistema normal de ligas até, no máximo, a 3. Liga, na Inglaterra elas duelam em uma competição separada. A ideia de Klopp, porém, encontrou resistência. "Conversei com muitas pessoas na Inglaterra. Na verdade, elas não estão felizes com a liga de reservas", disse Sauer na época ao Kicker, por isso ele havia ficado "surpreso" com a proposta de Klopp.

As motivações de Klopp também tinham como base a situação da base do Leipzig. O RBL retirou sua equipe reserva das competições em 2017 e, desde então, existe uma lacuna entre o departamento de base (que de qualquer forma rende pouquíssimo) e os profissionais. Interessante olhando de hoje: aquela retirada da equipe reserva teria desempenhado um papel decisivo para que um certo Philipp Treu trocasse o Leipzig pelo Freiburg em 2017. Hoje, ele tem 25 anos e é a grande esperança de Klopp para a lateral direita na seleção alemã.

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Como funciona a Bundesliga Talent Series?

Em vez da introdução do campeonato sub-21 desejado por Klopp, o grupo de especialistas acabou chegando a um acordo em março pela Bundesliga Talent Series. Uma competição voluntária e flexível em todos os sentidos, que serve aos clubes como complemento aos calendários regulares do sub-17, sub-19 e, quando houver, da equipe reserva ativa no futebol masculino. Se a Talent Series tivesse um lema, provavelmente seria: "Tudo pode, nada deve."

Em princípio, estão aptos a jogar talentos entre 16 e 21 anos de todas as equipes já existentes, além de ser permitido utilizar até quatro jogadores mais velhos. "Isso não apenas possibilita um desenvolvimento direcionado de jovens talentos, como também oferece aos jogadores após pausas por lesão uma plataforma para o retorno às competições", diz o comunicado à imprensa.

Todos os clubes da primeira e da segunda divisão podem decidir livremente se querem participar ou não. Nesta primeira temporada, agora iniciada, 26 de 36 estão presentes, entre eles 11 clubes da Bundesliga, incluindo Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Leipzig e Eintracht Frankfurt. Em contrapartida, estão ausentes, entre outros, Bayer Leverkusen, Freiburg, VfB Stuttgart e 1. FC Köln.

A competição está subdividida em duas metades de temporada. Uma no outono, outra na primavera. Em cada metade de temporada, os clubes podem disputar entre três e seis partidas, conforme desejarem. Dortmund e Bayern de Munique, que só entrará na segunda metade da temporada no início de 2027, ainda não disputaram jogos até agora.

Mando de campo, horários de início e a duração das partidas entre 90 e 120 minutos, com uma a três pausas, podem ser acertados entre os clubes. Para a tabela, é calculada uma média de pontos, e os dois clubes mais bem colocados de cada metade de temporada disputam no fim da temporada um Final Four pelo título. Aliás, aí também deverá ser permitida a presença de público.

Quais clubes participam da Bundesliga Talent Series?