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Jude Bellingham teria informado à diretoria do Real Madrid as duas condições que precisam ser atendidas antes de se comprometer com o clube a longo prazo. O jogador da seleção inglesa, que teve uma grande melhora de desempenho desde a Copa do Mundo, já negocia a renovação apesar de ainda ter vários anos de contrato.

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Real Madrid abre conversas, e Bellingham apresenta suas condições

O Real Madrid iniciou conversas com os representantes de Bellingham por um contrato melhor, apesar de o vínculo atual do jogador ir até 2029. Segundo o Ok Diario, o clube espanhol quer recompensar o bom desempenho do meio-campista, mas ele apresentou duas exigências claras antes de assinar.

A primeira é receber na mesma faixa salarial de Vinicius Junior . As negociações iniciais giraram em torno de um valor de partida de cerca de € 22 milhões por ano, equivalente ao que o brasileiro recebe atualmente, embora ainda não esteja claro se essa quantia será suficiente para fechar um acordo.

Garantias esportivas e influência no vestiário

Além das condições financeiras, Bellingham busca garantias concretas sobre os rumos esportivos do clube. Ele quer que a diretoria esclareça sua visão de longo prazo e garanta que o elenco continuará preparado para disputar os títulos de La Liga e da Champions League.

Nos bastidores de Valdebebas, a cúpula do clube está satisfeita tanto com seu desempenho em campo quanto com seu profissionalismo fora dele. Os dirigentes valorizam especialmente a rapidez com que ele dominou o espanhol, o que lhe permite se comunicar sem dificuldade com os companheiros durante as partidas e assumir mais responsabilidades no vestiário.

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Real Madrid busca manter a base do elenco no Bernabéu

A tentativa do Real Madrid de garantir a permanência de Bellingham vem após uma medida recente para assegurar outro jovem talento importante: Arda Guler assinou uma renovação contratual que o mantém no Bernabéu até junho de 2032. Assegurar a permanência de Bellingham representa o próximo grande passo do clube na tentativa de montar o elenco dos próximos anos em torno de jogadores que já se provaram peças fundamentais.

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A importância de Bellingham para a equipe só cresceu após uma melhora perceptível de desempenho desde a Copa do Mundo. Atuando bem em uma função adaptada às suas características sob o comando do técnico Jose Mourinho, Bellingham soma cinco gols e quatro assistências em 16 jogos até aqui nesta temporada.

Negociações decisivas pela frente para o Real Madrid

As negociações entre os representantes de Bellingham e a diretoria do Real Madrid continuam, sem que as partes tenham chegado a um acordo definitivo. Embora manter o meio-campista seja uma prioridade clara para o clube, o tempo necessário para fechar o negócio dependerá de um acerto sobre as expectativas salariais do jogador e da apresentação de um projeto esportivo convincente.