Jucilei recusa o Vasco, diz que o clube lhe deve agradecimento e revolta torcida

O meio-campista, que pertence ao São Paulo, estava perto de um acordo com o clube carioca, que enfrenta problemas financeiros

O meio-campista Jucilei, que pertence ao , estava na mira do e o acerto parecia questão de tempo, uma vez que o jogador não interessa do Tricolor e tinha exame médico marcado com o Gigante da Colina.

Entretanto, a questão financeira, segundo o próprio Jucilei, pesou e o acordo não aconteceu: “A questão é que eles (Vasco) não têm condições de pagar o meu salário”, disse em entrevista para o jornal O Dia. “Os caras não me contrataram porque não têm dinheiro. A verdade é essa”.

A declaração de Jucilei revoltou a torcida vascaína, que fez questão de manifestar o seu descontentamento com o jogador. Veja, abaixo, as melhores reações.

Nesta terça-feira (28), o pagou os salários atrasados de outubro e novembro de alguns funcionários. Já os jogadores receberam integralmente o valor de novembro de 2019.