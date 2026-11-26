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Joshua Kimmich criticou duramente a postura do Bayern de Munique. O capitão do time considera 'completamente incompreensível' a comunicação sobre os problemas de saúde de Jamal Musiala.

O Bayern atravessa uma má fase em campo. No último fim de semana, Der Rekordmeister viveu uma partida de pesadelo em casa contra o Colônia, que está na parte de baixo da tabela.

Além do decepcionante empate por 1 a 1, o técnico Vincent Kompany viu dois de seus principais jogadores deixarem o campo ainda no primeiro tempo. Harry Kane e Michael Olise precisaram sair mais cedo.

Os dois se juntaram no departamento médico a Serge Gnabry e Ismael Saibari, que já estavam lesionados e ainda devem ficar afastados por um longo período. Na noite de quarta-feira, pela Champions League, o desfalcado Bayern sofreu mais um golpe.

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Fora de casa, contra o Lille, no norte da França, o gigante alemão foi derrotado. Com um gol de Ayase Ueda, os franceses, que ocupavam a penúltima posição na classificação da Champions League antes da partida, venceram por 2 a 1.

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Além disso, há turbulência em torno da situação de Jamal Musiala, que sofre de crises epilépticas desde o início desta temporada. Ele recebeu o diagnóstico de crises de ausência, uma forma de epilepsia.

O presidente de honra Uli Hoeness fez declarações consideradas frias ao questionar publicamente se Musiala algum dia voltaria ao nível de antes e ao levantar dúvidas sobre o contrato que ele assinou em 2025, pelo qual recebe cerca de 25 milhões de euros por ano.

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Musiala pediu privacidade e apoio à direção do clube, mas não sentiu que os recebeu. Por isso, o Bayern publicou um comunicado na quarta-feira, afirmando que as conversas com os representantes de Musiala haviam sido 'construtivas' e que as próximas comunicações permaneceriam 'confidenciais'.

Kimmich está insatisfeito com a situação. "Entendo perfeitamente que esta não é uma situação fácil para o clube", disse o capitão do Bayern após a derrota em Lille.

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"Mas o que não entendo é a maneira como isso foi divulgado. Isso jamais pode acontecer em prejuízo de um jogador. É claro que o clube sempre vem em primeiro lugar e é maior do que nós, jogadores, mas não é maior do que o indivíduo."

"Isso é absolutamente inaceitável e não condiz com o Bayern, especialmente neste momento, em que eu mesmo tenho destacado muitas vezes como este clube é especial. O que aconteceu agora simplesmente jamais deveria ter ocorrido. Acho isso completamente incompreensível."