Joshua Kimmich se destaca pela seleção alemã contra a Sérvia

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Graças a uma atuação convincente durante boa parte do jogo contra a Sérvia, a seleção alemã mantém viva a chance de chegar às quartas de final da Liga das Nações. Na vitória por 3 a 1 (2 a 0) em Belgrado, um estreante rouba a cena e pode acrescentar à Alemanha uma qualidade que a equipe não tem há anos.

Além disso, o capitão Joshua Kimmich está de volta ao time titular e mostra que a parceria no meio-campo também funciona muito bem com ele no comando e na organização do jogo. Para um jogador contratado pelo Bayern de Munique no verão, por outro lado, a situação pode ficar complicada. As conclusões da noite de sexta-feira.

Seleção alemã: Brajan Gruda empolga em estreia adiada

Já em sua apresentação como novo técnico da seleção alemã, no fim do verão, Jürgen Klopp havia dado a entender que o jogo pelas pontas voltaria a ganhar destaque sob seu comando. Enquanto seu antecessor, Julian Nagelsmann, muitas vezes escalava apenas um atacante de lado de campo, como Leroy Sane ou Jamie Leweling, e preferia explorar os espaços entre o centro e as pontas com a dupla criativa formada por Jamal Musiala e Florian Wirtz, Klopp logo deixou claro que seguiria outro caminho na organização ofensiva.

"Qualquer equipe consegue fechar os espaços pelo meio; os armadores de hoje jogam pelas pontas", disse Klopp na época. Era um diagnóstico bastante preciso do motivo pelo qual o ataque da seleção alemã tantas vezes perdeu força nos últimos anos e pareceu previsível para os adversários. Sobretudo contra rivais que se defendiam mais recuados, como ficou evidente na eliminação para o Paraguai na Copa do Mundo, a equipe alemã encontrava dificuldades repetidamente. Faltavam simplesmente velocidade e qualidade nos duelos individuais para transformar em resultados concretos a criatividade que existia pelo centro.

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Por isso, nos quatro primeiros jogos sob Klopp, vários candidatos tiveram a oportunidade de atuar pelos lados do ataque. Na pausa para as seleções do início de outubro, o treinador escalou cinco jogadores diferentes: Lennart Karl, do Bayern de Munique, Said El Mala, do Colônia, Derry Scherhant, do Freiburg, Kevin Schade, do Brentford, e Karim Adeyemi, do Barcelona. Todos mostraram bons sinais, mas nenhum conseguiu convencer por completo.

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Contra a Sérvia, Brajan Gruda enfim fez sua aguardada estreia com a camisa da seleção alemã. Klopp já havia convocado o jogador do RB Leipzig para sua primeira lista, mas uma distensão muscular no abdômen acabou frustrando os planos pouco antes da partida. Antes disso, o técnico havia ressaltado várias vezes que Gruda, a quem chamou de "jogador de futebol de rua", tinha um papel importante em seus planos e estava havia alguns anos no topo de sua lista de observação. "Ele é um jogador ousado, que ainda não explorou todo o seu potencial. Nem precisa ter feito isso nessa idade, mas já deu muitos sinais positivos", disse Klopp.

Cercado de grandes expectativas, o jogador de 22 anos mostrou por quê na noite de sexta-feira. Gruda participou bem das trocas de passes da seleção alemã, tentou usar sua velocidade para avançar rapidamente e partiu para o mano a mano contra o lateral-esquerdo sérvio Petar Sukacev, que por vezes não encontrava resposta para suas jogadas. Ainda no primeiro tempo, uma dessas arrancadas poderia ter rendido uma assistência, não fosse Kai Havertz ter desperdiçado de cabeça, para fora, um cruzamento preciso de Gruda.

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Depois do intervalo, o jogador do RB Leipzig coroou sua atuação com uma bela jogada individual de mais de 50 metros, concluída com um chute firme da entrada da área, tão bonito quanto indefensável. Segundo o portal de estatísticas OPTA, nove das 14 tentativas de drible de Gruda contra a Sérvia foram bem-sucedidas. Nos últimos dez anos, essa marca só havia sido alcançada uma vez com a camisa da seleção alemã: por Jamal Musiala na Copa do Mundo de 2022, quando o astro do Bayern completou 13 dribles.

Após o apito final, Klopp não poupou elogios à primeira partida de Gruda pela seleção principal. O técnico classificou a atuação do atacante como "incrível". Já do desamparado Sukacev, Klopp sentiu apenas pena: "O lateral-esquerdo é um coitado!"

Getty Images

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Seleção alemã: novo meio-campo também funciona com Joshua Kimmich

Ao menos nos dois jogos anteriores, a seleção alemã aparentemente não sentiu tanto a falta de Joshua Kimmich. Depois que o capitão ficou fora das convocações de Jürgen Klopp tanto para o primeiro jogo contra a Sérvia quanto para o segundo contra a Grécia, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof e Florian Wirtz formaram o trio de meio-campo nas duas partidas.

E os três, na maior parte do tempo, foram bem. Pavlovic, na função de Kimmich como volante, e Bischof, em apenas seu segundo jogo pela seleção, e Wirtz, atuando nos espaços entre o centro e as pontas, tiveram ótimo entrosamento. Não por acaso, o gol de Bischof que abriu o placar no primeiro jogo contra os sérvios nasceu de uma combinação do trio, com a colaboração da trave. Wirtz marcou o segundo.

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"Nós três nos entendemos bem", disse Bischof. Wirtz afirmou que foi "muito, muito divertido" jogar ao lado dele. "Ele se movimenta de forma muito, muito inteligente pelos espaços e é muito bom com a bola." O goleiro Jonas Urbig, por sua vez, avaliou "que a parceria entre Pavlo e Tom funcionou muito bem. Eles conduziram o jogo com muita qualidade."

Kimmich, por sua vez, teve de assistir a tudo. Não apenas viu seus dois companheiros de Bayern e Wirtz deixarem sua marca no jogo da seleção alemã, como também, pouco depois, viu certos comentaristas voltarem a aparecer para questionar a influência do jogador de 31 anos sobre o desempenho da seleção alemã.

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Klopp criticou claramente essa situação antes do segundo jogo contra os sérvios. "Não é tão simples ficar feliz com a atuação de dois jovens jogadores (Pavlovic e Bischof; nota da redação), e com razão, porque eles jogaram bem, e então ver isso virar a história de 'o que isso significa para Kimmich?'", explicou o treinador, antes de enfatizar: "Nada! Porque Jo Kimmich é um excelente jogador. Não significa nada!"

E, para surpresa de ninguém, o jogador do Bayern de Munique mostrou na noite de sexta-feira, em Belgrado, a qualidade que tem e como ainda pode ser importante para a seleção alemã no futuro. Além de, como de costume, ter registrado o maior número de contatos com a bola e feito mais passes do que todos os outros jogadores que entraram em campo, ele voltou imediatamente a ser o principal articulador do jogo alemão, participando de quase todos os ataques perigosos. Em resumo: o meio-campo também parece funcionar muito bem com o capitão.

Getty Images

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Seleção alemã: disputa pela lateral esquerda está totalmente aberta

Enquanto Jürgen Klopp parece ter escolhido Phillip Treu como novo titular na lateral direita da linha de quatro, afinal, o jogador do Freiburg começou quatro das cinco partidas da Liga das Nações e teve atuações bastante sólidas, a disputa pela lateral esquerda está mais aberta do que há muito tempo.

Em tese, o técnico tem três opções à disposição. Inicialmente, Nathaniel Brown era visto como o favorito, provavelmente também por causa de sua transferência do Eintracht Frankfurt para o Bayern de Munique no verão. David Raum, do RB Leipzig, e Maximilian Mittelstädt, do Stuttgart, tiveram de esperar sua vez nos dois primeiros jogos, contra Holanda e Grécia. Brown recebeu a oportunidade.

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Desde então, porém, a situação parece ter mudado claramente a favor do jogador do Stuttgart. Contra a Sérvia, Mittelstädt começou entre os titulares pela segunda vez consecutiva e, também pela segunda vez seguida, fez uma ótima partida. Depois de já ter dado a assistência para Florian Wirtz no primeiro jogo contra a Sérvia, Mittelstädt voltou a se destacar na sexta-feira.

Pouco antes do gol que abriu o placar, ele avançou com determinação e conquistou o escanteio que, instantes depois, cobrou para a área. A bola encontrou Kai Havertz e, depois, chegou ao sérvio Srdan Babic, que desviou para o próprio gol uma cabeçada que, a princípio, não havia sido bem direcionada, tornando a defesa impossível. Mittelstädt também participou de vários bons ataques da seleção alemã, levou perigo repetidas vezes com cruzamentos para a área adversária e não deu brechas na defesa.

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Ao menos por enquanto, o jogador do Stuttgart deve ter conquistado a vaga na lateral esquerda da linha de quatro. Se Mittelstädt continuar apresentando atuações tão boas com regularidade, Klopp terá dificuldade para encontrar argumentos a favor do retorno de Brown ou Raum.

IMAGO

Seleção alemã: a classificação atual da Liga das Nações