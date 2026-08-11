Segundo informações coincidentes de The Athletic e AS, o novo treinador dos Merengues quer apostar na joia brasileira na próxima temporada. Portanto, Endrick não deve mais deixar os Blancos nesta janela de transferências.





Mourinho teria tomado a decisão junto com os dirigentes do clube, bem como com o próprio jogador. Assim, o atleta de 20 anos deve permanecer pelo menos até o fim do primeiro turno, antes que as partes voltem a se reunir em janeiro para discutir como proceder.

Até recentemente, especulava-se se Endrick, por causa da grande concorrência no ataque dos Merengues com Kylian Mbappe, Vinicius Junior e companhia, além das chances relativamente ruins de ter minutos regularmente, não deveria ser emprestado novamente a outro clube.

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Como têm sido as atuações recentes de Endrick?

No segundo turno da temporada passada, o brasileiro atuou, por exemplo, pelo time da primeira divisão francesa Olympique Lyon, onde teve sequência e soube convencer com boas atuações. Em 21 jogos no total, contribuiu com oito gols e oito assistências. As fortes atuações lhe renderam até mesmo uma vaga no elenco do Brasil para a Copa do Mundo.

Endrick também tem convencido até aqui na atual pré-temporada. No empate por 2 a 2 no amistoso contra o AC Florença, há quase uma semana e meia, ele marcou cedo o gol da vantagem por 1 a 0 para os Blancos.

O contrato de Endrick com o Real vai até 2030. Até aqui, ele soma 40 jogos oficiais pelos madrilenhos, nos quais marcou sete gols e deu uma assistência. Na Copa do Mundo, que terminou para o Brasil já nas oitavas de final com a derrota por 2 a 1 para a Noruega, o técnico da seleção, Carlo Ancelotti, o colocou em campo quatro vezes saindo do banco. Endrick não marcou nenhum gol.