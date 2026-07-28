O autoproclamado "maior clube do mundo" busca os melhores jogadores do mundo — essa já é há anos a autocompreensão do Real Madrid. Que os merengues venham sendo ligados há algumas semanas a Rodri, do Manchester City, não é, portanto, uma grande surpresa, afinal o maestro do meio-campo foi eleito o melhor jogador do torneio após o triunfo da Espanha na Copa do Mundo. No mais tardar com essa premiação, o Real foi obrigado a se debruçar sobre o tema. Mas não está dito que uma contratação do jogador de 30 anos seja, de fato, uma boa ideia por parte dos madrilenhos.

O fato de Rodri estar sendo especulado no Real neste momento, ao lado de duas estrelas da Bundesliga como Michael Olise (Bayern de Munique) ou Yan Diomande (RB Leipzig), tem em grande parte, mais uma vez, a ver com o presidente Florentino Pérez: no início de junho, ele travou uma intensa campanha eleitoral com seu desafiante Enrique Riquelme, ao fim da qual foi reconduzido com folga ao cargo. Em tom grandioso, ele havia anunciado aos torcedores e sócios do clube uma mega contratação para o verão, e queria apresentar uma oferta de 150 milhões de euros por uma grande estrela.

"A oferta vale para um jogador do calibre de Cristiano Ronaldo ou Kaká", anunciou Pérez — e, no fim, acabou sendo bem menos brilho, criatividade e poder de fogo: Julian Alvarez deveria chegar do Atlético de Madrid por essa quantia, mas o rival da cidade rejeitou de forma dura e rápida a proposta dos merengues, possivelmente nem tão séria assim. Depois disso, muita coisa aconteceu no mercado da bola do Real, mas o negócio capaz de fazer os torcedores sonharem com tempos dourados após dois anos sem títulos não veio. Primeiro, voltou o ex-treinador José Mourinho, que em sua passagem pelo Santiago Bernabéu também conquistou títulos, mas no duelo eterno com o Barcelona de Pep Guardiola quase sempre levou a pior.

Real ainda sem grande impacto no mercado da bola

Com Marc Cucurella (Chelsea) e Denzel Dumfries (Inter de Milão), o Real trouxe dois laterais por um total de 75 milhões de euros, além de mais um defensor com Ibrahima Konaté (Liverpool), que chegou sem custos de transferência. Para Bernardo Silva (Manchester City), que aos 31 anos é ainda mais velho que Rodri, chegou outro jogador experiente sem taxa de transferência. O impacto anunciado no mercado, porém, não aconteceu — e Rodri naturalmente poderia proporcioná-lo com uma transferência.

A qualidade técnica que Rodri ainda tem mesmo após a ruptura do ligamento cruzado sofrida em 2024, e que ele voltou a demonstrar de forma impressionante no torneio nos Estados Unidos, Canadá e México, naturalmente fala a favor de que o Real deva tentar sua contratação caso ele vá ao mercado. Segundo informações da Sky Sport, ele tem em mãos no City uma proposta de renovação de seu contrato, que vai até 2027, mas até agora não houve acordo com os Skyblues. A mesma reportagem informa ao mesmo tempo uma oferta do Real para que Rodri assine com os merengues até 2030. Uma proposta de 50 a 60 milhões de euros estaria sendo preparada neste momento.

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No entanto, também há outras reportagens que contestam exatamente esse interesse do Real. O jornal esportivo espanhol AS cita fontes de dentro do clube que observaram que a suposta investida por Rodri estaria ligada apenas ao sucesso da Espanha na Copa do Mundo. Caso ele chegue a Madri como o comandante do meio-campo, que o Real sem dúvida vinha sentindo muita falta após as saídas de Toni Kroos e Luka Modric, a ideia de jogo do novo técnico Mourinho seria completamente jogada por terra.

Com Rodri, você tem um futebol de posse de bola em que o jogador de 30 anos dita quando o jogo precisa ser acelerado ou acalmado, e em que cada ataque começa com ele. Desde os tempos iniciais sob o comando de Carlo Ancelotti, porém, o Real havia se desenvolvido recentemente como um time que não tinha problema em entregar a bola ao adversário e apostar nos momentos de transição com os velozes Vinicius Junior e Kylian Mbappé.

Maresca sobre ausência de Rodri: "Ele precisa descansar e se recuperar"

Se Rodri, por isso, sequer combina com o técnico do Real e seu estilo de jogo é uma grande questão. Se os 100 milhões de euros de taxa de transferência colocados em pauta não seriam demais para um jogador de 30 anos, outra. Neste verão, Rodri ao menos passou a impressão de que ainda tem alguns bons anos pela frente e de que justifica plenamente esse preço. E o próprio Rodri, apesar de seu passado no Atlético de Madrid, repetidamente deu a entender que estaria, sim, disposto a jogar pelos merengues.

"O fato de eu ter jogado no Atlético não me impede de jogar no Real. Há outros jogadores que seguiram esse caminho", afirmou ele na primavera, de forma sugestiva, provocando assim as primeiras especulações sobre um retorno do maestro do meio-campo à capital espanhola.

No entanto, na semana passada veio a notícia de seu clube de que ele teria de passar imediatamente por uma cirurgia nas costas — e ficará fora por tempo indeterminado por enquanto. "Ele será operado na segunda-feira. Depois, precisa de férias, tem de descansar e se recuperar. E então voltará para nós", explicou o técnico do City, Maresca. Na terça-feira, os Skyblues informaram que o procedimento foi bem-sucedido. "Todos no clube desejam a ele uma rápida recuperação", escreveu o clube em comunicado.

Mas não está dito que ele realmente voltará a Manchester. Além do Real, segundo a RMC, o Paris Saint-Germain também estaria agora de olho em Rodri — cirurgia nas costas ou não —, ainda que o meio-campo dos franceses já esteja excelentemente servido com Vitinha, Fabián Ruiz e João Neves. Os dois títulos seguidos da Liga dos Campeões falam por si.

O próprio Rodri supostamente prefere um retorno à Espanha após sete anos na Inglaterra. Convencê-lo de uma mudança para o Real provavelmente seria bem mais fácil do que convencer seu clube, que até agora segue resistente e não colabora com um acordo. Mas Florentino Pérez é conhecido por saber ser financeiramente bastante convincente quando quer alcançar algo. E, afinal, ele fez uma promessa aos torcedores do Real que adoraria cumprir.