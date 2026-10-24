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O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, rejeitou a ideia de que sua equipe já deveria estar no mesmo nível do Barcelona e classificou essas comparações como “injustas” antes do confronto de domingo. O treinador português terá um desafio difícil no Camp Nou, com seu time seis pontos atrás do líder na tabela de La Liga.

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Mourinho pede paciência

Mourinho minimizou a expectativa em torno da mais recente edição do El Clásico e afirmou que seu time no Real Madrid ainda está em construção, ao contrário do Barcelona, que já tem uma estrutura consolidada. Apesar da melhora recente, com quatro vitórias consecutivas e uma convincente vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig na Champions League, o ex-técnico do Chelsea acredita que as pessoas estão ignorando a diferença de estabilidade entre os dois gigantes espanhóis.

“Acho que as pessoas que, há uma semana, pensavam que o Barcelona nos goleária continuarão pensando a mesma coisa. Não acho que mudarão de opinião só por causa do jogo contra o Paris ou da vitória do Madrid por 4 a 1 sobre o Leipzig”, afirmou Mourinho, conforme citado pela RTL.

A construção de um novo projeto no Madrid

O técnico do Madrid fez questão de destacar que, enquanto Hansi Flick teve um tempo significativo para implementar sua filosofia no Barcelona desde que chegou, em 2024, a situação no Santiago Bernabéu é muito diferente. Mourinho chegou neste verão, após duas temporadas sem grandes títulos para o Real Madrid, e insiste que seu elenco ainda está no início do trabalho sob seu comando.

O treinador observou que teve pouquíssimo tempo com o elenco completo por causa das pausas após a Copa do Mundo e das recentes datas Fifa, o que deixou pouco espaço para desenvolver o entrosamento tático nos treinos. “As pessoas olham para nós como se fôssemos um produto acabado, mas produtos acabados no futebol são difíceis, porque nunca estão acabados... Só que nos veem como se estivéssemos em uma fase avançada do processo”, continuou Mourinho.

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“Estamos trabalhando há três meses. Desse período, dá para descontar a pré-temporada, quando os jogadores estavam voltando da Copa do Mundo, e a recente pausa para os jogos das seleções. Então, estivemos juntos por um mês e meio, dois meses... Este é o começo de um trabalho. Estamos em uma fase inicial, na qual o treinador está aprendendo, analisando e definindo caminhos aos poucos, e os jogadores estão conhecendo o treinador... Acho injusto comparar um time nesse estágio com equipes mais consolidadas.”

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A fase recente não importa no clássico

Apesar da diferença de seis pontos na tabela e do domínio do Barcelona nas competições nacionais, Mourinho não quer que os resultados anteriores determinem o clima para o fim de semana. Embora o Barcelona tenha sofrido recentemente um raro revés contra o PSG, o Madrid chega para o confronto em boa fase. Ainda assim, o treinador insiste que o histórico e os resultados recentes contam muito pouco depois que a bola rola na Catalunha.

“Estamos em uma boa sequência, vencendo jogos, jogando bem e marcando gols, mas, no clássico, o que você fez antes não importa, não tem influência. O clássico é único. Normalmente, o mundo do futebol para para assisti-lo. Espero que seja um grande jogo. E que a gente vença”, declarou o treinador.

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A ameaça de Lamine Yamal

Um dos principais assuntos antes da partida é a fase de Lamine Yamal. O espanhol de 19 anos é amplamente apontado como um dos favoritos à Bola de Ouro. Mourinho, porém, deixou claro que, embora reconheça o enorme talento do jovem, não vai reformular seu plano tático especificamente para anular a influência do ponta do Barcelona pelo lado direito.

“Ele é um grande jogador, e grandes jogadores merecem respeito”, acrescentou Mourinho ao ser questionado sobre sua estratégia defensiva. “Uma coisa é respeitar; outra é mudar planos, estruturas e esquecer a própria essência. Isso não faremos, nem por ele nem por qualquer outro jogador de grande qualidade que enfrentarmos.”