José Mourinho prepara surpresa para o Barcelona: aposta inesperada na escalação do Real Madrid

O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, se prepara para promover mudanças na escalação de sua equipe antes do confronto diante do Barcelona, marcado para amanhã, domingo, no estádio Camp Nou, em partida do clássico, apostando em Federico Valverde na posição de lateral-direito e concedendo a Eduardo Camavinga a chance de atuar no meio-campo.

Segundo o jornal Marca, o provável time titular do Real Madrid reflete a tendência de Mourinho de aproveitar as capacidades físicas e técnicas de seus jogadores para enfrentar a pressão do Barcelona e apostar nos contra-ataques rápidos, diante da importância da partida para as duas equipes.

Espera-se que Thibaut Courtois assuma a defesa do gol, atrás de uma linha defensiva formada por Ibrahima Konaté, Dean Huijsen e Marc Cucurella, ao lado de Valverde na posição de lateral-direito, depois de o capitão do Real Madrid ter apresentado atuações de destaque nessa função ao longo das duas últimas partidas, embora não seja sua posição preferida.

No meio-campo, Mourinho planeja apostar em Aurélien Tchouaméni e Camavinga na dupla de volantes, atrás de um trio ofensivo formado por Arda Güler, Jude Bellingham e Diomande, para apoiar Kylian Mbappé no comando do ataque da equipe merengue.

A ausência de Vinícius Júnior, por suspensão, impõe uma reorganização das funções ofensivas, já que se espera que Diomande ocupe o lado esquerdo, aproveitando suas atuações de destaque recentemente, depois de ter marcado um gol impressionante diante do Leipzig, enquanto Güler fica encarregado de atuar pelo lado direito, com a possibilidade de recuar para o meio a fim de contribuir na construção das jogadas e na organização do jogo.

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Camavinga representa uma das principais apostas em potencial nos planos de Mourinho, depois de sua presença ter diminuído no início da temporada, já que a comissão técnica entende que suas capacidades físicas e suas habilidades no drible e na infiltração lhe conferem vantagem para lidar com a pressão do Barcelona, além de sua capacidade de transformar a posse de bola em contra-ataques rápidos.

O Real Madrid espera aproveitar essas características para confundir a defesa do Barcelona em seu próprio estádio, em um confronto que exige equilíbrio entre solidez defensiva e eficácia ofensiva, sobretudo diante das mudanças previstas na escalação titular.

Provável escalação do Real Madrid

Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Camavinga; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappé.