Jose Mourinho lamenta desvantagem do Real Madrid no El Clásico contra o Barcelona

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Jose Mourinho já começou a fazer guerra psicológica antes do El Clásico de domingo ao destacar uma diferença no calendário de Real Madrid e Barcelona. Apesar da vitória convincente no meio da semana na Europa, o técnico português está frustrado porque sua equipe terá bem menos tempo de recuperação do que o rival catalão.

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Mourinho critica calendário antes de visita ao Camp Nou

Mourinho não demorou a manifestar sua insatisfação com o calendário de jogos após a vitória de sua equipe na Champions League, na noite de quarta-feira. Enquanto o Real Madrid venceu o RB Leipzig por 4 a 1, seu próximo adversário, o Barcelona, disputou a partida europeia contra o Paris Saint-Germain um dia inteiro antes. Isso significa que os líderes do campeonato terão 24 horas a mais de recuperação antes do encontro entre os dois gigantes no Camp Nou, neste fim de semana.

Questionado se a atuação dominante no meio da semana deu ao elenco o necessário impulso moral, Mourinho manteve o foco nos desafios do calendário. "Para o El Clásico, não há espaço para acomodação. É apenas mais um jogo do campeonato, mas é diferente de todos os outros. Seguimos em frente. No momento, temos 24 horas a menos de descanso, mas seguimos adiante", disse o ex-técnico do Chelsea, segundo a ESPN.

Problemas defensivos preocupam o Real Madrid

Getty Images

Apesar dos quatro gols marcados contra o Leipzig, o técnico do Real Madrid ficou longe de estar satisfeito com a atuação geral. A solidez defensiva continua sendo um problema significativo para os atuais campeões europeus, que passaram sem sofrer gols em apenas dois de seus primeiros 12 jogos em todas as competições nesta temporada. Mourinho deixou claro seu desejo de alcançar a perfeição e observou que a equipe ainda está em evolução, apesar das melhorias recentes no ataque.

"Não, nada está onde eu quero que esteja. Sempre quero melhorar. Estou aqui há mais de cem dias. Obviamente, não estamos onde eu quero, mas há coisas que fazemos melhor hoje do que antes... Estamos melhorando", explicou o técnico.

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Defesas decisivas de Courtois e lapsos de concentração

O treinador de 61 anos ficou particularmente irritado com o gol sofrido diante da equipe alemã e destacou que Thibaut Courtois precisou fazer defesas excepcionais para manter o Real Madrid em condições de vencer. Mourinho ressaltou o aspecto psicológico da defesa, comparando a satisfação de um goleiro ao terminar uma partida sem sofrer gols com a alegria de um atacante ao balançar as redes.

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"Não gostei do gol que sofremos porque me coloco no lugar do goleiro. Courtois fez duas defesas incríveis que mantiveram o jogo em aberto para que pudéssemos vencer. Assim como um atacante adora marcar gols, um goleiro adora voltar para casa sem ter sofrido gols", acrescentou.

Foco na disputa pela liderança de La Liga





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Mourinho relacionou especificamente o gol sofrido na quarta-feira a um lapso semelhante ocorrido na vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla, no último domingo. Ele atribuiu esses momentos ao excesso de confiança, quando jogadores teriam acreditado que a partida estava decidida antes do apito final. "O gol que sofremos hoje e o gol contra o Sevilla vieram do excesso de confiança e de alguém achar que o jogo já estava ganho. Não gosto disso", concluiu.

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Embora o técnico tenha evitado citar nomes, observadores notaram que o defensor Dean Huijsen pareceu estar fora de posição nos dois lances. Com o El Clásico se aproximando, o Real Madrid não pode se dar ao luxo de cometer esses erros contra um Barcelona que venceu seus nove primeiros jogos no campeonato.

As lembranças de clássicos acirrados e das lendárias rivalidades entre treinadores ressaltam a enorme tensão psicológica e a batalha tática que definem o futebol espanhol. Para os torcedores que querem minimizar o desembolso inicial ao apostar nesses mercados, utilizar crédito da casa é uma excelente estratégia. Confira nosso guia selecionado sobre a oferta de boas-vindas ativa da parimatch para resgatar seus fundos extras.