Jose Mourinho lamenta desvantagem do Real Madrid diante do Barcelona no El Clásico

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Jose Mourinho já começou os jogos psicológicos antes do El Clásico de domingo ao destacar uma diferença no calendário de Real Madrid e Barcelona. Apesar de uma vitória convincente no meio da semana na Europa, o técnico português está frustrado porque sua equipe terá bem menos tempo de recuperação do que os rivais catalães.

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Mourinho critica calendário antes da viagem ao Camp Nou

Mourinho não demorou a manifestar sua insatisfação com o calendário após a vitória de sua equipe na Champions League, na noite de quarta-feira. Enquanto o Real Madrid venceu o RB Leipzig por 4 a 1, seu próximo adversário, o Barcelona, disputou a partida europeia contra o Paris Saint-Germain um dia inteiro antes. Com isso, os líderes do campeonato terão 24 horas a mais de recuperação antes do encontro entre os dois gigantes no Camp Nou, neste fim de semana.

Questionado se a atuação dominante no meio da semana havia dado à equipe o impulso moral de que precisava, Mourinho manteve o foco nos desafios do calendário. “Para o clássico, não há espaço para acomodação. É só mais um jogo do campeonato, mas é diferente de qualquer outro. Estamos seguindo em frente. Neste momento, temos 24 horas a menos de descanso, mas seguimos em frente”, disse o ex-técnico do Chelsea, segundo a ESPN.

Problemas defensivos preocupam o Real Madrid

Getty Images

Apesar dos quatro gols marcados contra o Leipzig, o técnico do Real Madrid ficou longe de se mostrar satisfeito com a atuação geral. A solidez defensiva segue como um problema importante para os atuais campeões europeus, que não sofreram gols em apenas duas das 12 partidas disputadas em todas as competições nesta temporada. Mourinho deixou claro seu desejo de alcançar a perfeição e observou que a equipe ainda está em evolução, apesar das recentes melhoras no ataque.

“Não, nada está como eu quero. Quero sempre melhorar. Estou aqui há mais de cem dias. É claro que não estamos onde eu quero, mas há coisas que fazemos melhor hoje do que antes... Estamos melhorando”, explicou o técnico.

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Defesas de Courtois e falhas de concentração

O treinador de 61 anos se mostrou particularmente incomodado com o gol sofrido contra a equipe alemã e ressaltou que Thibaut Courtois precisou fazer defesas excepcionais para manter o Real Madrid em condições de vencer. Mourinho destacou o aspecto psicológico da defesa, comparando a satisfação de um goleiro ao terminar uma partida sem sofrer gols à alegria de um atacante ao balançar as redes.

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“Não gostei do gol que sofremos porque me coloco no lugar do goleiro. Courtois fez duas defesas incríveis que mantiveram o jogo aberto para que pudéssemos vencer. Assim como um atacante adora marcar gols, um goleiro adora voltar para casa sem ter sofrido nenhum”, acrescentou.

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Mourinho relacionou especificamente o gol sofrido na quarta-feira a uma falha semelhante na vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla, no último domingo. Ele atribuiu esses momentos ao excesso de confiança, quando jogadores teriam acreditado que a partida já estava decidida antes do apito final. “O gol que sofremos hoje e o que sofremos contra o Sevilla vieram do excesso de confiança e de alguém achar que o jogo já estava ganho. Não gosto disso”, concluiu.

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Embora o técnico não tenha citado nomes, observadores notaram que o zagueiro Dean Huijsen parecia estar fora de posição nos dois lances. Com o clássico se aproximando, o Real Madrid não pode se dar ao luxo de cometer erros assim contra um Barcelona que venceu seus nove primeiros jogos no campeonato.