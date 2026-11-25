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A apenas 24 horas do duelo contra o Al-Kholood, pela Saudi Pro League, José Gomes, técnico do Al-Khaleej, foi direto ao ponto e advertiu que uma partida que parece fácil no papel pode se transformar em uma verdadeira armadilha se faltar concentração.

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O treinador português, que conhece bem a Saudi Pro League, falou em tom cauteloso, mas cheio de confiança, durante a entrevista coletiva de apresentação realizada na quarta-feira, antes do confronto da 13ª rodada, e garantiu que sua equipe está totalmente pronta para voltar com força após a data Fifa.

"Qualquer jogo no Campeonato Saudita é difícil por natureza. O Al-Kholood conta com um grupo de jovens jogadores de destaque e é um time forte, com ótimo preparo e grande capacidade física graças à baixa média de idade do elenco", disse Gomes.

O alerta não veio do nada. O Al-Kholood aposta na intensidade, na velocidade e na pressão alta, um estilo que desgasta qualquer adversário que não entre em campo com total concentração física e mental. Por isso, Gomes pediu cuidado aos seus jogadores desde o primeiro minuto, sem dar ao rival nenhuma chance de impor o seu ritmo.

Sobre o impacto da pausa para a data Fifa na preparação de sua equipe, o técnico português foi realista e ressaltou que a parada não foi uma vantagem apenas para o seu time, já que valeu para todos os clubes, sem exceção.

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"A pausa valeu para todos os clubes, sem exceção. O único benefício desses períodos é o retorno dos jogadores lesionados, e agora estamos em uma situação ideal, com o elenco completo e totalmente pronto", acrescentou.

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Essa disponibilidade total dá a Gomes mais opções e permite que ele coloque em prática suas novas ideias na próxima fase, depois de ter alcançado no período anterior o objetivo mais importante: somar pontos.

O técnico do Al-Khaleej revelou uma mudança clara em sua abordagem tática: "Nos últimos tempos, me concentrei em um estilo de jogo que nos garantisse pontos, independentemente de qualquer outra consideração. Agora, vamos trabalhar para evoluir o desempenho e reforçar o poder ofensivo da equipe".

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Com essas palavras, Gomes mandou um recado claro à torcida do Al-Khaleej: a próxima fase será mais ousada e mais divertida, e o time não vai se contentar em se defender e somar pontos, mas buscará impor sua personalidade ofensiva.

Ao falar sobre a evolução do futebol saudita, Gomes não escondeu a grande admiração pelo patamar alcançado pela Saudi Pro League, destacando que a competição passou a reunir alguns dos melhores jogadores do mundo e atletas de grande experiência.

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O treinador português ressaltou: "A força do campeonato e a sua alta qualidade técnica também atraíram grandes treinadores para trabalhar aqui".

Mas o momento mais emocionante da entrevista veio quando Gomes abordou a situação de seu compatriota Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal, demonstrando insatisfação com a forma como terminou sua trajetória internacional.

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"A situação de Ronaldo na seleção foi estranha e pouco clara para todos. Há alguns erros dentro da área, mas Ronaldo continua sendo o melhor jogador de Portugal, porque ainda é capaz de transformar qualquer chance em gol", explicou.

Gomes encerrou suas declarações com palavras emocionantes: "Como português, vivi nos últimos 23 anos a era da presença de Ronaldo na seleção. Durante esse período, fomos mais eficientes e conquistamos a Eurocopa e a Liga das Nações duas vezes. Não estou feliz com a saída dele. Gostaria que ele continuasse vestindo a camisa de Portugal".