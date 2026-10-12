Jornalista madrilenho: a arbitragem tem medo de ajudar o Real e premia o Barcelona

Tomás Roncero, famoso analista do programa El Chiringuito e vice-editor-chefe do jornal AS, afirmou que a confiança da torcida do Real Madrid no sistema de arbitragem espanhol chegou a um ponto difícil de ser reparado, por causa do caso dos pagamentos feitos pelo Barcelona a Enríquez Negreira, destacando que qualquer árbitro sabe que ajudar o clube merengue lhe trará problemas, enquanto ajudar o time catalão lhe renderá benefícios.

O Real Madrid vive um clima de verdadeira indignação após os acontecimentos do confronto com o Villarreal, no último sábado, no estádio Santiago Bernabéu, no qual o clube merengue conquistou os três pontos ao vencer por 1 a 0, com gol de Yan Diomande no segundo tempo.

Mas os holofotes se voltaram inteiramente para Vinícius Júnior, que foi expulso por puxar o cabelo de Saliba, em um episódio que terminou com o brasileiro marcando um gol.

A irritação do clube merengue chegou a tal ponto que levou José Mourinho a não comparecer à entrevista coletiva após a partida, e todos os representantes do Real Madrid se recusaram a falar com a imprensa.

Tomás Roncero, conhecido por sua torcida pelo Real Madrid, transmitiu esse sentimento durante sua participação na rádio espanhola "SER", no mais recente episódio do programa "Carrusel Canalla", considerando que a desconfiança da torcida do Real Madrid em relação ao sistema de arbitragem espanhol se tornou algo "irreconciliável", por causa dos pagamentos feitos pelo Barcelona a Enríquez Negreira.

Roncero disse: "São as mesmas pessoas que estavam com Negreira ou que foram formadas por ele. O árbitro que cometia erros em favor do Barcelona via sua situação melhorar, conseguia o distintivo internacional e dirigia a final da Copa do Rei. Era essa a maneira deles de influenciar a arbitragem. E, a menos que cheguem novos árbitros que não tenham sido influenciados por essas coisas, é impossível que a situação mude".

E acrescentou: "Qualquer árbitro sabe que, se favorecer o Real Madrid, terá um problema. Mas, se fizer isso com o Barcelona, suas coisas irão às mil maravilhas".

Ao final de sua fala, Roncero recordou uma das principais crises de arbitragem do futebol espanhol nos últimos anos, dizendo: "Na véspera da final da Copa do Rei entre Real Madrid e Barcelona, os dois árbitros que iriam dirigir a partida atacaram o Real Madrid durante uma entrevista coletiva".

O jornalista também defendeu os vídeos publicados pelo canal de televisão do Real Madrid e suas críticas diretas ao sistema de arbitragem, afirmando: "Às vezes, na vida, é preciso se rebelar contra a injustiça. Os vídeos divulgados pelo canal de televisão do Real Madrid contêm imagens reais, e não geradas por inteligência artificial".

Enquanto se aguarda a decisão do Comitê de Competições, as expectativas apontam para a ausência de Vinícius Júnior no próximo Clássico entre Barcelona e Real Madrid, marcado para o dia 25 de outubro no estádio Camp Nou.

O brasileiro também ficará fora do confronto com o Sevilla, previsto para a rodada seguinte do Campeonato Espanhol, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

A punição de Vinícius pode chegar a uma suspensão de três partidas, caso o comitê leve em consideração as atitudes consideradas inadequadas em relação ao árbitro após sua expulsão, o que também poderia resultar em sua ausência no duelo entre Racing e Real Madrid no início de novembro.



