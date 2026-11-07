O brasileiro Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, foi alvo de duras críticas por causa da queda em seu desempenho e em seus números com o clube merengue nesta temporada.

O renomado jornalista Jesús Gallego defende, em seu artigo no jornal espanhol "As", que a presença de Vinícius no time titular prejudica os interesses do Real Madrid.

O texto do artigo de Gallego, na íntegra, foi o seguinte:

"José Mourinho diz que jamais prejudicaria deliberadamente a equipe em benefício de um jogador específico, e temos de acreditar nele, mas sua decisão de escalar Vinícius em Atenas e mudar a forma de jogar que o time havia consolidado nos jogos contra Barcelona e Santander quase provocou um colapso coletivo. A ideia de jogar com três jogadores na linha de frente, que foi testada centenas de vezes com este grupo, voltou a desequilibrar a equipe, a ponto de fazer o modesto AEK Atenas parecer uma das equipes de elite. E se você finalmente chegou ao plano que procurou durante três meses, por que voltar novamente às experiências? Há apenas uma resposta: para escalar Vinícius sem abrir mão de Diomande".

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"Mas por maior que seja o desejo do técnico de recuperar o melhor nível do jogador brasileiro, no momento ele não merece mais do que o banco de reservas. O problema já não se limita à sua falta de eficácia ofensiva; ele passou a demonstrar total falta de confiança, além de um estado de tédio e apatia em relação ao jogo, como se tudo o que acontece já não lhe importasse muito. Chegou a hora de Vinícius sentar no banco de reservas e provar, por meio dos treinos e, acima de tudo, dos minutos que receberá quando entrar em campo, que quer recuperar seu lugar no time titular".

"E isso não será possível apenas realizando arrancadas rápidas, alguns dribles e marcando um gol; ele terá de recuar para ajudar na defesa, auxiliar os companheiros e lutar dentro de campo da maneira que entrega o jogador que lhe tirou o lugar, Diomande. Se conseguir fazer isso, veremos então como Mourinho lidará com suas escolhas na escalação. Mas se não o fizer, terá de esperar até junho, preparado para uma transferência milionária a um clube que lhe permita ser um astro e obter os privilégios que já não desfruta aqui".