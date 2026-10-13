Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALAFP
Hussein Hamdy
Traduzido por

Jornalista espanhol: Real Madrid está afundando em um redemoinho de desculpas absurdas

J. Mourinho
K. Mbappe
Vinicius Junior
J. Bellingham
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Liga dos Campeões
Portugal
França
Brasil
England
Espanha

O Real Madrid perdeu sua identidade?

O jornalista espanhol Xavier Bosch avalia, em seu artigo no jornal espanhol Mundo Deportivo, que o Real Madrid tem tudo o que é necessário para disputar o título do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões e para superar qualquer adversário, até mesmo um Barcelona inspirado, mas desperdiça seu potencial por causa da tensão excessiva e da obsessão com aquilo que ele descreve como uma campanha imaginária contra a arbitragem, em vez de se concentrar no futebol.

Bosch acrescentou em seu artigo:

"Há Thibaut Courtois, Fede Valverde, Konaté, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Arda Güler, Kylian Mbappé e Vinicius Júnior".

O Real Madrid tem um time e um elenco capazes de ganhar o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões e de superar qualquer adversário, até mesmo um magnífico Barcelona. Mas seus jogadores precisam jogar futebol e abandonar tudo aquilo que é tóxico.

Ainda assim, o time acredita, neste momento, com José Mourinho no banco e depois de dois anos sem títulos, que elevar a tensão ao máximo e a obsessão por uma perseguição arbitral inexistente serão o ponto de virada para a conquista de troféus.

Mas o resultado foi exatamente o oposto: em cada partida, a equipe oferece mais cenas que refletem a imagem de um time pequeno, tenso e cheio de rancor, que mistura acessos de raiva infantis com o comportamento de desordeiros em busca de acerto de contas.

Antes, Vinicius Júnior era o único centro desse tipo de atitude; agora, a coisa não se limita mais a ele. Desde o minuto de silêncio, Mourinho e os membros de sua comissão técnica começam a reclamar de tudo.

Cada lateral se transforma em motivo para protestos exagerados e, a cada falta, eles pedem cartão, enquanto cercam o árbitro e tentam intimidá-lo. Até Chendo, dirigente do time, perde a cabeça.

E nem a campanha contínua sobre o caso Negreira, nem a incitação indecorosa por meio do canal de televisão do Real Madrid, nem os longos comunicados emitidos por Florentino Pérez, presidente do clube, um deles chegando a oito páginas contra o Comitê Técnico de Árbitros, conseguiram produzir qualquer efeito.

Ao contrário: essas atitudes os levaram a perder a cabeça. E, em vez de jogar futebol e mostrar o nível que podem alcançar, eles se afundam em protestos, acessos de raiva e confusões.

Jude Bellingham e Marc Cucurella não param de reclamar durante toda a partida: ou lançam olhares hostis ao adversário, ou ameaçam o árbitro. Já Konaté e Antonio Rüdiger transformam cada cobrança de escanteio a favor de seu time em um espetáculo de luta livre, antes de se fingirem de inocentes quando são advertidos.

Eles elevam o nível de tensão constantemente, antes, durante e depois das partidas, mas não servem aos interesses de seu time de forma alguma. E é melhor que sigam nesse caminho, afundados no turbilhão de justificativas absurdas que eles mesmos criam.


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google