O jornalista espanhol Xavier Bosch avalia, em seu artigo no jornal espanhol Mundo Deportivo, que o Real Madrid tem tudo o que é necessário para disputar o título do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões e para superar qualquer adversário, até mesmo um Barcelona inspirado, mas desperdiça seu potencial por causa da tensão excessiva e da obsessão com aquilo que ele descreve como uma campanha imaginária contra a arbitragem, em vez de se concentrar no futebol.

Bosch acrescentou em seu artigo:

"Há Thibaut Courtois, Fede Valverde, Konaté, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Arda Güler, Kylian Mbappé e Vinicius Júnior".

O Real Madrid tem um time e um elenco capazes de ganhar o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões e de superar qualquer adversário, até mesmo um magnífico Barcelona. Mas seus jogadores precisam jogar futebol e abandonar tudo aquilo que é tóxico.

Ainda assim, o time acredita, neste momento, com José Mourinho no banco e depois de dois anos sem títulos, que elevar a tensão ao máximo e a obsessão por uma perseguição arbitral inexistente serão o ponto de virada para a conquista de troféus.

Mas o resultado foi exatamente o oposto: em cada partida, a equipe oferece mais cenas que refletem a imagem de um time pequeno, tenso e cheio de rancor, que mistura acessos de raiva infantis com o comportamento de desordeiros em busca de acerto de contas.

Antes, Vinicius Júnior era o único centro desse tipo de atitude; agora, a coisa não se limita mais a ele. Desde o minuto de silêncio, Mourinho e os membros de sua comissão técnica começam a reclamar de tudo.

Cada lateral se transforma em motivo para protestos exagerados e, a cada falta, eles pedem cartão, enquanto cercam o árbitro e tentam intimidá-lo. Até Chendo, dirigente do time, perde a cabeça.

E nem a campanha contínua sobre o caso Negreira, nem a incitação indecorosa por meio do canal de televisão do Real Madrid, nem os longos comunicados emitidos por Florentino Pérez, presidente do clube, um deles chegando a oito páginas contra o Comitê Técnico de Árbitros, conseguiram produzir qualquer efeito.

Ao contrário: essas atitudes os levaram a perder a cabeça. E, em vez de jogar futebol e mostrar o nível que podem alcançar, eles se afundam em protestos, acessos de raiva e confusões.

Jude Bellingham e Marc Cucurella não param de reclamar durante toda a partida: ou lançam olhares hostis ao adversário, ou ameaçam o árbitro. Já Konaté e Antonio Rüdiger transformam cada cobrança de escanteio a favor de seu time em um espetáculo de luta livre, antes de se fingirem de inocentes quando são advertidos.

Eles elevam o nível de tensão constantemente, antes, durante e depois das partidas, mas não servem aos interesses de seu time de forma alguma. E é melhor que sigam nesse caminho, afundados no turbilhão de justificativas absurdas que eles mesmos criam.



