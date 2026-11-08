O alemão Hansi Flick, treinador do Barcelona, virou o jogo diante do Atlético de Madrid, depois que suas decisões ousadas no intervalo deram ao time um impulso decisivo que abriu caminho para a virada e para a conquista da vitória pelo placar de 2 a 1, na noite de domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, em uma partida que revelou a importância das intervenções do técnico alemão nos momentos decisivos.

O jornal espanhol "Marca" destacou a coragem de Flick na condução da partida, avaliando que suas mudanças no intervalo foram a chave para a reação do Barcelona, e que metade do mérito da vitória pertence ao treinador, após ele ter corrigido os erros que ficaram claros durante o primeiro tempo do confronto.

Flick começou a partida com escolhas que não renderam o esperado, após escalar Fariñas na posição de lateral-direito e Marc Bernal como substituto de Rodri, mas o Barcelona teve uma apresentação péssima no primeiro tempo, e só foi salvo por um gol tardio marcado por Fermín López.

O técnico alemão percebeu a necessidade de intervir e decidiu tirar Fariñas no intervalo, depois que ele aparentou cansaço, antes de surpreender a todos ao escalar o holandês Frenkie de Jong, que acrescentou muito ao meio-campo e contribuiu para fechar a brecha em um dos lados do campo que o Atlético havia explorado durante o primeiro tempo, além de reforçar a capacidade do time de rivalizar com o adversário no meio-campo.

As melhorias não pararam por aí, pois o Barcelona conseguiu aprimorar sua pressão alta, após ter sofrido no primeiro tempo com a dificuldade de recuperar a bola, fazendo com que o Atlético de Madrid se visse diante de grandes dificuldades para chegar à área do goleiro Joan García.

Flick também interveio novamente para resolver o lado esquerdo, depois que Cancelo não apresentou o desempenho esperado, escalando Christensen no lugar de Baldé, com o retorno de Gerard Martín à posição de lateral-esquerdo, completando assim três mudanças determinantes que contribuíram para transformar a cara do time e dar ao Barcelona a vantagem durante o segundo tempo.

A "Marca" apontou que alguns outros detalhes tiveram papel na vitória, e à frente deles o brilho de Joan García, que defendeu duas chances decisivas do Atlético de Madrid durante o período de superioridade no primeiro tempo, mantendo vivas as chances do Barcelona de voltar à partida.

Lamine Yamal também seguiu com suas tentativas ao longo de todo o confronto, até ser recompensado por sua insistência na jogada que decidiu o duelo, após enviar um passe espetacular para Fermín López, que o transformou no gol da vitória, completando o cenário da reação do Barcelona graças às decisões de Flick e ao brilho de seus jogadores nos momentos decisivos.