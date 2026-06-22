Jornal espanhol: Hamza Abdelkarim é uma contratação ideal para o Barcelona

Uma reportagem da imprensa espanhola afirmou que a participação de Hamza Abdelkarim na Copa do Mundo de 2026 comprovou que a aposta do Barcelona no jovem talento egípcio foi acertada, depois que ele se tornou uma das principais revelações do torneio e conquistou seu lugar na seleção egípcia, líder do Grupo 7.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o Barcelona fechou, no início deste ano, o contrato com Hamza Abdel Karim, que agora se tornou uma das joias da Copa do Mundo.

O jovem jogador egípcio se juntou ao clube catalão durante a última janela de transferências de inverno, por empréstimo, para reforçar a equipe juvenil, e, desde sua chegada, conseguiu chamar a atenção com as atuações que teve com a camisa do Barça, além de ter sido convocado para a seleção egípcia na Copa do Mundo.

O jovem jogador continua a ter atuações marcantes no torneio internacional, após ter participado das duas partidas que a seleção egípcia disputou até o momento.

O jogador do Barcelona atuou por cerca de um quarto de hora na vitória da seleção egípcia sobre a Nova Zelândia por 3 a 1, além de ter disputado o mesmo tempo na partida contra a Bélgica, que terminou empatada.

O jovem atacante havia convencido os dirigentes do Barcelona, com seu desempenho na equipe juvenil, da necessidade de acionar a cláusula de compra que o clube catalão havia negociado com o Al-Ahly no contrato de empréstimo.

O acordo prevê que o Barcelona pague 1,5 milhão de euros pela contratação do jogador, além das variáveis acordadas entre as partes.

O jornal “Marca” afirmou: “Hamza chegou ao Barcelona como um dos maiores talentos promissores do futebol egípcio; muitos até o veem como o possível sucessor de Mohamed Salah, mas hoje ele se tornou uma realidade concreta, mais do que apenas um talento para o futuro”.

Os primeiros seis meses do jogador no Barcelona foram marcados por participações limitadas com a camisa do time devido a diversas circunstâncias administrativas e burocráticas.

Apesar de ter se juntado ao clube em janeiro, Hamza só pôde jogar a partir de março; mesmo assim, foi uma grande aquisição para a equipe juvenil, tendo disputado 11 partidas e marcado 8 gols.

O jornal espanhol concluiu a reportagem dizendo: “O técnico Hans Flick, antes do fim da temporada, indicou que o jogador poderia ser uma das opções para participar da pré-temporada, mas, de qualquer forma, Hamza passou de jogar na equipe juvenil a disputar a Copa do Mundo com um papel de destaque e apresentar um desempenho notável, em uma transação que parece perfeita para o Barcelona”.