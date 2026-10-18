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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Jornal espanhol: Barcelona e árbitro sufocaram o Betis, e a participação de Yamal no Clássico é escandalosa

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A partida foi marcada por polêmica na arbitragem

O Barcelona atropelou o Real Betis, seu anfitrião, por 5 a 2 neste sábado, no estádio La Cartuja, em partida válida pela LaLiga, mas o duelo gerou polêmica por causa das decisões do árbitro Ricardo de Burgos, que, na opinião do colunista Salvador Sostres, do jornal "ABC", da Espanha, prejudicou o Betis, sobretudo após a expulsão direta de Facundo Bernal em um atrito com Lamine Yamal.

Sostres criticou duramente o árbitro, considerando que suas decisões estragaram a partida e apontando que a expulsão de Bernal após o atrito com Yamal foi um dos principais momentos de polêmica. Ele também avaliou que a ausência de Vinícius Júnior no Clássico, em contraste com a possibilidade de o jogador espanhol atuar, é "algo escandaloso", mesmo que isso possa favorecer o técnico do Real, José Mourinho.

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Disse o colunista: "Abdessamad Ezzalzouli marcou o segundo gol do Betis, e então teve início uma confusão após o gol, na qual De Burgos provou mais uma vez que derrama lágrimas de crocodilo, depois de punir a primeira agressão de Lamine Yamal com cartão amarelo, enquanto puniu a reação de Facundo Bernal com cartão vermelho".

Ele também mencionou a anulação de um gol marcado por Lo Celso para o Real Betis, em uma finalização direta de fora da área, sob a justificativa de que houve um toque de mão antes, "em uma decisão marcada por um rigor exagerado", segundo o colunista.

E acrescentou: "O gol foi ainda mais belo que o de Lamine, e sua anulação foi objeto de grande polêmica, considerando o magnífico lance técnico que se perdeu por causa disso. De Burgos precisa parar de insultar o futebol".

O Betis ficou impotente diante do Barcelona, conforme a descrição de Sostres, depois de se somarem contra ele o efeito das decisões da arbitragem e a má sorte.

O colunista concluiu que o Barça apresentou um bom desempenho em determinados momentos da partida, mas enfrentou mais dificuldades do que deveria, advertindo que "não contará nas competições europeias com uma arbitragem tão amigável". Apesar da polêmica, considerou que Yamal fez uma grande noite de futebol, "mas sua falta de autocontrole poderia tê-lo deixado de fora do Clássico".


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