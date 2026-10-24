Antes mesmo de começar a batalha do Clássico dentro de campo, o jornal catalão "Mundo Deportivo" abriu um dossiê que José Mourinho talvez não queira relembrar, ao recordá-lo do destino que diversos técnicos do Real Madrid enfrentaram após a derrota diante do Barcelona, em uma mensagem que carrega pressão adicional para o treinador português antes do aguardado confronto entre os rivais.

O jornal, próximo ao Barcelona, destacou uma série de experiências em que a derrota no Clássico se transformou em um ponto de virada no futuro dos técnicos do clube merengue, colocando Mourinho diante de um histórico pesado de precedentes, em um momento em que a sensibilidade do confronto aumenta com a possibilidade de a diferença entre as duas equipes chegar a 9 pontos caso a equipe catalã vença.

Embora Mourinho não corra o risco de demissão imediata, já que entra na partida com apoio declarado da diretoria do Real Madrid, o jornal apontou que o nome do francês Didier Deschamps começou a circular em alguns meios como uma das possíveis opções para suceder o treinador português, caso as coisas evoluam de forma negativa.

Alonso e Lopetegui: o Clássico foi o golpe final

O "Mundo Deportivo" trouxe à tona a experiência de Xabi Alonso, que perdeu a final da Supercopa da Espanha para o Barcelona na temporada passada, antes de a diretoria do Real Madrid encerrar sua missão poucos dias depois, tornando-se o nome mais recente associado a uma saída que se seguiu à queda diante do rival catalão.

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O jornal também relembrou o que aconteceu com Julen Lopetegui em 2018, quando a pesada derrota por 5 a 1 para o Barcelona veio dentro de uma série de resultados negativos que aceleraram o fim de sua experiência com a equipe merengue.

Lopetegui havia assumido o comando do Real Madrid como substituto de Zinédine Zidane, após a crise de sua saída da seleção espanhola antes do início da Copa do Mundo na Rússia.

E com os tropeços da equipe diante de Atlético de Madrid, Alavés e Levante, a derrota no Clássico se transformou em um golpe adicional à sua situação, antes de sua demissão em outubro daquele mesmo ano.

Benítez pagou o preço, e Schuster saiu antes do confronto

E a lista de exemplos não parou por aí; o jornal também trouxe à tona a experiência de Rafa Benítez, sob cujo comando o Real Madrid sofreu uma dura derrota por 4 a 0 diante do Barcelona no estádio Santiago Bernabéu em 2015.

Benítez não saiu imediatamente após aquela partida, mas a derrota aumentou as pressões ao seu redor, e com a continuidade da queda nos resultados, o clube o demitiu em janeiro de 2016.

Já Bernd Schuster deixou o cargo antes do confronto com o Barcelona, depois de ter declarado que o Real Madrid não conseguiria vencer no estádio Camp Nou. Juande Ramos assumiu a missão como seu substituto, mas perdeu para o Barcelona, antes de sofrer uma derrota histórica por 6 a 2 em Madri.

Mourinho vai acrescentar seu nome à lista?

O jornal também abordou a experiência de Carlo Ancelotti, apontando que a derrota diante do Barcelona na final da Copa do Rei foi um dos fatores que o levaram a tomar a decisão de aceitar o comando da seleção do Brasil.

Ao resgatar esses nomes, o "Mundo Deportivo" coloca Mourinho diante do outro lado do Clássico; o confronto que representa uma oportunidade de arrancar um grande resultado pode se transformar, em caso de derrota, em uma nova fonte de pressão sobre o treinador, especialmente se o resultado se refletir na disputa do Campeonato.

Mas a história não significa necessariamente a repetição do roteiro, assim como a derrota no Clássico, por si só, não define o futuro de nenhum técnico. E a mensagem mais marcante no relatório do jornal catalão permanece clara: antes do confronto com o Barcelona, não basta a Mourinho pensar nos três pontos, ele precisa também lidar com um legado de precedentes que fizeram do Clássico um teste para o futuro de diversos técnicos do Real Madrid.