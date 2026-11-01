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FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRIDAFP
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Jornal catalão: o Real Madrid venceu com suas negociações suspeitas e com a ajuda do árbitro

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Espanha

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O jornal catalão "Mundo Deportivo" lançou um ataque duro ao Real Madrid, após sua vitória sobre o Racing Santander (3 a 0), acusando o time merengue de se beneficiar de decisões arbitrais polêmicas, depois que o árbitro Munuera Montero marcou um pênalti a favor de Kylian Mbappé, que o jornal classificou como indevido, considerando que ele abriu caminho para os comandados de José Mourinho decidirem o confronto.

O jornal escolheu um título mordaz para sua cobertura da partida, no qual afirmou: "O Real Madrid, conhecido por seus truques e negociações suspeitas, venceu o Racing com a ajuda do árbitro", em referência à sua objeção ao pênalti que foi marcado cerca de 10 minutos após o início da partida, em consequência de um contato entre Mbappé e Mateo Prati dentro da área.

O "Mundo Deportivo" considerou que o árbitro foi o único a ver uma infração que justificasse a marcação de um pênalti, apontando com ironia que a queda do atacante francês dentro da área, depois que Prati colocou o braço à sua frente, foi suficiente para fazer soar o apito de Munuera Montero, antes de Mbappé converter a cobrança em gol que deu a vantagem ao Real Madrid.

O jornal acrescentou que o primeiro gol deu ao time merengue um forte impulso para dominar a partida, apesar da resistência que o Racing mostrou no início, considerando que a decisão do árbitro foi o ponto de virada que ajudou o Real Madrid a conquistar sua sexta vitória consecutiva no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões da Europa.

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O jornal também não deixou de apontar a superioridade ofensiva do Real Madrid após o gol de Mbappé, elogiando o entrosamento entre Arda Güler e Jude Bellingham, que resultou no segundo gol, depois que o jogador turco passou a bola para seu companheiro inglês, que superou o goleiro Aguirrezabala e mandou a bola para as redes vazias.

O "Mundo Deportivo" também relacionou o terceiro gol à lesão de Álvaro Mantilla, que deixou o Racing em situação difícil, antes de Yan Diomande dar um belo chute da entrada da área, que foi parar no ângulo superior do gol, ampliando a vantagem do time merengue para três gols antes do fim do primeiro tempo.

Em sua leitura do segundo tempo, o jornal apontou a tentativa do Racing de voltar ao jogo e pressionar o Real Madrid, mas ele não conseguiu mudar o resultado, enquanto Mbappé esteve perto de marcar outro gol depois que um de seus chutes acertou a trave e uma segunda tentativa foi por cima do travessão.

O jornal abordou também o lance da mão de Tchouaméni dentro da área, depois que o árbitro marcou pênalti inicialmente, antes de voltar atrás em sua decisão após a revisão do árbitro de vídeo "VAR", esclarecendo que a bola havia batido no pé do jogador francês e ido para sua mão, o que levou o árbitro a anular a marcação da infração.

Também destacou a anulação de um quarto gol de Bellingham por impedimento, considerando que a partida já estava de fato decidida, e que o Real Madrid aproveitou o que descreveu como as "escassas chances" que o Racing enfrentou desde o início, para sair com os três pontos, apesar da polêmica que cercou a decisão arbitral que abriu o placar.

O título do jornal catalão: O Real Madrid venceu — o Real Madrid, conhecido por seus truques e negociações suspeitas, venceu o Racing com a ajuda do árbitro.

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