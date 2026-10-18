Jornal catalão: ignorar a expulsão de Güler é um "escândalo" antes do Clássico

A torcida do Santiago Bernabéu passou cerca de 5 minutos gritando contra Negreira, Barcelona e Tebas, até que surgiu o primeiro lance polêmico, que acabou beneficiando o Real Madrid no duelo contra o Sevilla.

O jornal Sport, da Catalunha, informou que o árbitro Mateu Busquets Ferrer deixou de aplicar um cartão vermelho evidente a Arda Güler, depois de o turco agredir Piqué em um lance em que a bola não estava envolvida.

Esse lance poderia ter deixado o meio-campista turco fora do Clássico, mas ele acabou escapando de qualquer punição.

O Sport prosseguiu: "O lance é claro, apesar de nenhuma câmera ter mostrado de perto os jogadores enquanto disputavam a posição. Güler e Piqué corriam em direção ao gol do Sevilla, enquanto a bola estava bem distante dos dois, e ambos começaram a se provocar, até que o jogador turco desferiu uma cotovelada na região entre o pescoço e o rosto".

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O jogador do Sevilla caiu no gramado sentindo fortes dores, mas o árbitro não puniu o episódio.

Busquets Ferrer estava relativamente longe do local do incidente, já que a bola se encontrava em outra área do campo. Mas, depois de alguns minutos, com o árbitro levando a mão ao ouvido para escutar o que lhe era transmitido, o árbitro de vídeo decidiu não chamá-lo ao monitor para revisão.

Já os jogadores punidos foram Félix e Dean Huijsen, após se envolverem em uma confusão depois da cotovelada aplicada por Güler.

O zagueiro do Real Madrid insistiu em ajudar Piqué a se levantar, enquanto Félix entrou para defender o companheiro.

O Sport destacou: "Foi Güler quem deu a cotovelada, mas a punição atingiu outros jogadores".

E prosseguiu: "O que tornou o caso ainda mais polêmico é que Güler foi o autor do primeiro gol da partida. Um gol que seguirá cercado de interrogações, porque o jogador turco não deveria ter permanecido em campo depois de sua atitude grave aos 24 minutos".