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Khaled Mahmoud

Traduzido por

Jornais portugueses elogiam o retorno histórico de Ronaldo

Portugal x Uzbequistão
Portugal
Uzbequistão
Copa do Mundo
C. Ronaldo
Portugal
Uzbequistão
EUA

A imprensa portuguesa comemora os cinco gols na Copa do Mundo

Os jornais portugueses elogiaram a grande vitória conquistada pelos companheiros do astro Cristiano Ronaldo sobre o Uzbequistão por 5 a 0, na noite desta terça-feira, nas partidas da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

A Portugal recuperou o equilíbrio após o empate decepcionante na primeira rodada contra a República Democrática do Congo por 1 a 1, partida em que Ronaldo foi alvo de duras críticas por parte dos comentaristas e da mídia devido ao fraco desempenho que apresentou.

O jornal “Ábula” publicou a manchete: “Vitória esmagadora de Portugal e Ronaldo está de volta”, e escreveu em sua análise da partida: “Aqui está a resposta que milhões de portugueses esperavam. Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0 em uma exibição magnífica, marcada por espírito de luta, alta pressão e entusiasmo”.

E acrescentou: “Dois gols de Ronaldo, que anunciou seu retorno no final da partida, gols de Nuno Mendes e Rafael Leão, além de um gol contra de Khusanov, garantiram a vitória da Portugal, a primeira na Copa do Mundo de 2026, e colocaram a seleção provisoriamente na liderança do grupo, com quatro pontos”.

Além disso, a colunista também comemorou os dois gols marcados por Ronaldo: “Ronaldo dá um grande salto na lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo”.

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Já o jornal “Record” escreveu: “Portugal goleia o Uzbequistão com dois gols de Cristiano Ronaldo”.

Sobre os dois gols de Ronaldo, escreveu: “Cristiano Ronaldo ultrapassa Eusébio e entra para a lista dos 10 maiores artilheiros da Copa do Mundo”.

O jornal “Ougou” concordou com o “Record” na manchete: “Portugal goleia o Uzbequistão com dois gols de Ronaldo e se aproxima da próxima fase da Copa do Mundo”.

Portugal lidera provisoriamente o Grupo 11 com 4 pontos, aguardando o resultado do confronto entre a República Democrática do Congo e a Colômbia, após a vitória desta última na primeira rodada (3 a 1) contra o Uzbequistão.

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