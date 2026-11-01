Jornais espanhóis são unânimes sobre teste com Frenkie de Jong como defensor

Os jornais espanhóis estão entusiasmados com a atuação de Frenkie de Jong como zagueiro no Barcelona. O holandês voltou ao time titular no sábado à noite, contra o Alavés (vitória por 6-1), pela primeira vez desde a lesão sofrida na Copa do Mundo.

O Barça não teve dificuldades diante dos visitantes no Spotify Camp Nou. No intervalo, a equipe de Hansi Flick já vencia por 4-0, com gols de Raphinha (duas vezes), Fermín Lopez e Lamine Yamal.

Depois do intervalo, Yamal e Anthony Gordon ampliaram o placar. Na reta final, o Alavés ainda descontou para salvar a honra. Mariano Díaz marcou o gol do 6-1.

De Jong, portanto, começou entre os titulares por escolha de Flick. Ele foi escalado no centro da defesa, ao lado de Pau Cubarsí. Já havia atuado nessa posição com certa frequência sob o comando de Erik ten Hag no Ajax, mas foi a primeira vez no Barça.

O La Vanguardia elogiou De Jong e deu nota 8 à sua atuação. "Primeira vez como titular na temporada, e como zagueiro. Seguro com a bola e intenso sem ela. Mereceu os aplausos da arquibancada e quis convencer seu treinador."

MARCA e Diario SPORT também deram nota 8 a De Jong. "Ele voltou ao time titular depois de muitos meses e fez isso como zagueiro. Às vezes teve dificuldades nos duelos físicos, mas foi preciso ao colocar o pé na bola e ao se antecipar, sobretudo em uma jogada com Boyé dentro da área. Com a bola, também teve coragem para driblar e avançar de vez em quando", escreveu o Diario SPORT.

O Mundo Deportivo também considerou boa a atuação do jogador da seleção da Holanda. "Flick o escalou como zagueiro por causa das muitas lesões. Foi correto nas coberturas 'pelo chão' e, embora a partida não tenha servido para testá-lo de verdade como defensor, ao menos recebeu aplausos encorajadores ao ser substituído. Com a bola, foi muito bem."

Não foram apenas os veículos espanhóis que o elogiaram: o técnico Flick também aprovou o experimento após a partida. "Ele mostrou que pode jogar ali em caso de necessidade. Foi muito bem, e estou muito feliz com ele."