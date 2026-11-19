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Ebrima Tunkara é uma das principais promessas da academia de La Masia, com grande talento técnico e enorme capacidade física.

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De acordo com o jornal Sport, o técnico alemão Hansi Flick acompanha de perto a evolução de Tunkara e o convoca com frequência para os treinos da equipe principal, para que ele se adapte à dinâmica desse nível.

Dono da camisa 10 do time B, Ebrima Tunkara tem apenas 16 anos e completará 17 em março de 2027. Ou seja, ainda tem muito tempo para evoluir e amadurecer.

Tunkara segue evoluindo como jogador, e seu valor de mercado continua em alta, enquanto se aguarda a estreia dele pela equipe principal do Barcelona.

Apesar de ter sofrido uma lesão no início da temporada que o afastou dos gramados por cerca de três semanas, ele já está totalmente recuperado.

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Flick relacionou Ebrima Tunkara para as duas últimas partidas, contra o Deportivo Alavés e o Atlético de Madrid, pela LaLiga, mas ainda não lhe deu minutos em campo. A ideia é fazer com que ele ganhe experiência.

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Tunkara continua atuando em todos os jogos do time B na Segunda Divisão espanhola, para seguir lapidando seu talento e elevando seu nível, à espera de uma oportunidade com Hansi Flick.

O site Transfermarkt divulgou o valor de mercado dos melhores jogadores sub-17 do mundo. Embora reúna atletas menores de idade, a lista costuma servir de indicativo dos nomes que merecem ser acompanhados e dos jogadores que merecem destaque.

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Na lista de novembro, Tunkara aparece em quinto lugar, com valor de mercado de 5 milhões de euros (R$ 0, não informado). Ele fica atrás apenas de quatro jogadores que já atuaram nas principais divisões de seus países e somaram minutos pela equipe principal.

Além da lista dos jogadores sub-17 mais valiosos em 2026, o Transfermarkt apresentou um ranking com os 20 jogadores mais valiosos da história que ainda não tinham atingido a maioridade.

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Nessa lista, o Barcelona impõe seu domínio: Lamine Yamal ocupa o primeiro lugar, depois de seu valor de mercado atingir o pico de 90 milhões de euros.

Em segundo lugar aparece o líder do ranking atual, Max Dowman, joia do Arsenal, cujo valor de mercado é de 50 milhões de euros.

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Já o terceiro lugar volta a ser do Barcelona, com seu ex-jogador e ex-camisa 10 Ansu Fati, que chegou a valer cerca de 25 milhões de euros quando tinha a mesma idade.