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O empate por 1 a 1 entre Bayern de Munique e Colônia foi marcado pela fúria do zagueiro francês Dayot Upamecano, que demonstrou irritação no banco de reservas após ser substituído durante a partida. A cena chamou a atenção em uma noite difícil para o time bávaro, que também teve as lesões de Harry Kane e Michael Olise e o retorno do técnico Vincent Kompany ao comando da equipe após 28 dias de ausência.

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O jornal alemão "Bild" informou que Upamecano jogou o casaco no banco de reservas e chutou uma das garrafas de bebida, demonstrando sua irritação após deixar o campo, em um momento em que o Bayern enfrentava dificuldades na partida, na qual deixou escapar dois pontos em casa diante do Colônia.

A substituição do zagueiro francês ocorreu em circunstâncias incomuns, já que a troca prevista atrasou. Kim deveria entrar no lugar dele, mas teve de esperar à beira do campo por um minuto, conforme a nova regra das substituições.

Com o jogo seguindo sem que a bola saísse, a espera se estendeu por cerca de 4 minutos até que a troca fosse concluída e o Bayern voltasse a jogar com todos os seus jogadores.

Esse não foi o único episódio a estragar o clima do retorno de Kompany, que esteve no banco pela primeira vez desde que contraiu meningite, há 28 dias. O treinador também passou por uma cirurgia por causa de uma luxação no ombro esquerdo e apareceu durante a partida usando um suporte no braço.

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O Bayern começou a partida de forma irregular, e o Colônia aproveitou um erro defensivo aos 12 minutos. Mikey Moore abriu o placar após um contra-ataque iniciado por ele mesmo: recebeu um passe de calcanhar de El Mala, driblou o goleiro Jonas Urbig e mandou a bola para as redes.

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Os problemas do time bávaro aumentaram com a lesão de Harry Kane aos 35 minutos, que se queixou de dores na perna esquerda após uma entrada de Joel Schmied. Em seguida, Michael Olise teve de deixar o campo no intervalo por causa de uma lesão sofrida aos 41 minutos.

Isso aconteceu em meio às ausências de Luis Díaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry e Alphonso Davies, o que aumentou a pressão sobre a comissão técnica.

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Por outro lado, a partida marcou o retorno de Jamal Musiala, que entrou aos 70 minutos e quase deu a vitória ao Bayern dez minutos depois, mas as tentativas não mudaram o placar. O confronto terminou empatado em 1 a 1, e Kompany ficou com um ponto em seu primeiro jogo após o retorno, enquanto a fúria de Upamecano se tornou um dos lances mais marcantes da noite.