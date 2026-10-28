A Federação Espanhola de Futebol decidiu suspender as partidas da primeira fase da Copa do Rei que estavam marcadas para esta quarta-feira, em meio a um trágico acidente de colisão entre dois trens na província de Toledo, que deixou dezenas de mortos e feridos, em meio a uma onda de mensagens de condolências e solidariedade por parte dos clubes de futebol espanhóis.

O jornal espanhol "Marca" anunciou que a decisão abrange os jogos de quarta-feira, entre os quais estavam os confrontos entre Navalcarnero e Real Betis, Salamanca e Celta de Vigo, Tavernes e Valencia, além de uma série de outras partidas.





O jornal acrescentou que a Federação Espanhola ainda não definiu o destino das partidas de quinta-feira, à espera de uma decisão sobre sua realização, bem como a definição das novas datas para os confrontos adiados.

Detalhes do trágico acidente

O acidente ocorreu na manhã de quarta-feira, por volta das 8h54 no horário local, entre as localidades de Los Yébenes e Urda, na província de Toledo. Segundo as informações iniciais divulgadas pela agência de notícias espanhola "Europa Press", com base em fontes do Ministério dos Transportes, um trem da empresa estatal "Renfe" colidiu com um trem da empresa "Iryo" que estava parado nos trilhos.

A colisão provocou o descarrilamento de vagões e a queda de vários deles em um talude ao lado da linha férrea, enquanto o tráfego de trens de alta velocidade entre Madri e a Andaluzia foi interrompido, em meio à mobilização das equipes de resgate e socorro.

Os relatos iniciais apontaram para dezenas de mortos e feridos, com alertas sobre a possibilidade de aumento do número de vítimas enquanto prosseguem as operações de resgate. As circunstâncias do acidente ainda estão sob investigação, e não houve confirmação definitiva sobre a causa direta da colisão ou a responsabilidade por ela.

Real Madrid, Barcelona e Atlético declaram luto

Os ecos da tragédia alcançaram os clubes de futebol espanhóis, uma vez queReal Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid expressaram seu profundo pesar diante do acidente e apresentaram condolências às famílias das vítimas, manifestando sua solidariedade com os feridos.

O Real Madrid divulgou um comunicado oficial no qual expressou "profunda tristeza e pesar" pelo ocorrido, apresentando condolências às famílias dos falecidos e seus entes queridos, e reafirmando seu apoio aos feridos e a todos os afetados pelo acidente. O clube também dirigiu uma mensagem de solidariedade às equipes de emergência e a todos os que participam das operações de resgate e assistência.

Por sua vez, o Barcelona publicou uma mensagem em sua conta oficial na plataforma "X", na qual apresentou sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas e manifestou sua solidariedade a eles, desejando uma pronta recuperação a todos os feridos.

Já o Atlético de Madrid afirmou em sua mensagem: "Compartilhamos a dor das famílias e amigos das vítimas do trágico acidente ocorrido na manhã de hoje na província de Toledo, apresentamos nossas sinceras condolências e desejamos uma pronta recuperação a todos os feridos".

Mobilização das equipes de resgate e expectativa pela decisão final

As autoridades espanholas enviaram equipes de bombeiros, de proteção civil e dos serviços médicos ao local do acidente, enquanto hospitais próximos se prepararam para receber os feridos, e foi acionado o plano de emergência regional em Castilla-La Mancha.

A suspensão das partidas da Copa do Rei ocorre diante da dimensão da tragédia, em paralelo às mensagens de luto e solidariedade divulgadas pelos clubes espanhóis, enquanto o meio esportivo aguarda a decisão da Federação sobre as novas datas das partidas adiadas e o destino dos confrontos de quinta-feira.

As investigações continuam em andamento para esclarecer as circunstâncias da colisão, enquanto as equipes de emergência prosseguem com seus esforços no local do acidente, em meio ao acompanhamento constante do número de mortos e feridos.