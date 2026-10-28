Jogos da Copa do Rei são adiados após trágico acidente de trem com mortes na Espanha

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O futebol espanhol está paralisado após uma devastadora colisão entre trens de alta velocidade na província de Toledo, que deixou o país de luto. A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) decidiu imediatamente adiar uma parte significativa dos jogos da Copa do Rei desta semana, enquanto as autoridades prosseguem com a investigação do trágico acidente.

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Federação toma medidas após tragédia na província

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirmou oficialmente o adiamento de 24 partidas da primeira fase da Copa do Rei, originalmente marcadas para a noite de quarta-feira. A decisão foi tomada em resposta direta a um terrível acidente ferroviário ocorrido na província de Toledo mais cedo naquele dia.

Em comunicado oficial divulgado na quarta-feira, a RFEF expressou profunda tristeza diante da situação. “Em sinal de respeito e solidariedade a todas as vítimas do trágico acidente ferroviário ocorrido nas primeiras horas desta quarta-feira na província de Toledo, a RFEF determinou a suspensão das 24 partidas da primeira fase da [Copa do Rei] originalmente previstas para esta noite”, afirmou a federação. A suspensão abrange todos os jogos programados para começar em diferentes pontos do país na quarta-feira.

A tragédia envolveu uma colisão entre um trem da operadora nacional Renfe e um serviço privado da Iryo na movimentada linha que liga Madrid a Sevilha. Segundo autoridades regionais, o acidente é de grande proporção, e as equipes de emergência trabalham incansavelmente no local. “Toda a comunidade do futebol espanhol está unida no luto por esta tragédia e se colocou à disposição das autoridades para ajudar as vítimas deste acidente devastador”, acrescentou a RFEF no comunicado.

Aumento do número de vítimas e investigações em andamento

Emiliano Garcia-Page, presidente regional de Castilla La Mancha, apresentou uma atualização sobre as perdas humanas causadas pela colisão. Ele confirmou a morte de pelo menos 30 pessoas, mas alertou que esse número pode aumentar à medida que as buscas prosseguem.

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A família real espanhola também divulgou uma declaração pública expressando sua consternação com os acontecimentos daquela manhã. Segundo o comunicado do palácio, a família estava comovida e preocupada com as informações vindas do local do acidente. “Compartilhamos a dor das famílias e dos entes queridos dos mortos e enviamos nosso carinho aos feridos e às pessoas afetadas”, diz a declaração. A família real também agradeceu às equipes de resgate e aos profissionais de saúde que trabalham em condições extremamente difíceis na região de Toledo.

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Impacto no calendário da copa nacional

A Copa do Rei, a competição nacional mais antiga do futebol espanhol, já havia realizado 18 partidas na terça-feira. Enquanto os 24 jogos previstos para quarta-feira foram suspensos, outras 14 partidas estão atualmente marcadas para quinta-feira. Até o momento, a federação não esclareceu se os confrontos de quinta-feira serão realizados ou se o período de luto será estendido a toda a programação da primeira fase. Torcedores e clubes aguardam novas orientações da direção da RFEF.

Quanto ao andamento do torneio, a federação prometeu divulgar um calendário atualizado o mais rápido possível. “A RFEF fornecerá, no momento oportuno, informações sobre o calendário atualizado do torneio e as datas e os horários definitivos das partidas adiadas”, explicou a entidade.

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Contexto do torneio e ausência dos principais clubes

A Copa do Rei da temporada passada terminou com o título da Real Sociedad, que derrotou o Atlético de Madrid em uma final acirrada. Os dois finalistas, assim como Barcelona e Real Madrid, entrarão na edição deste ano na fase de 32 equipes devido à participação na Supercopa da Espanha.