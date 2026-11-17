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O meio-campista da Alemanha Joshua Kimmich destacou a eficácia da estratégia de pressão alta da equipe após a goleada por 5 a 0 sobre os Países Baixos. Kimmich elogiou a atuação dominante no segundo tempo, que garantiu à seleção o primeiro lugar no Grupo A2.

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Atuação dominante garante o primeiro lugar no grupo

A Alemanha teve uma atuação excepcional em sua última partida pela fase de grupos da Liga das Nações da Uefa e goleou os Países Baixos por 5 a 0 no Olympiastadion, em Berlim. Com papel fundamental pelo meio, Joshua Kimmich ajudou a conduzir uma atuação tática exemplar, na qual a equipe de Jurgen Klopp transformou a vantagem que tinha no intervalo em goleada.

A vitória contundente levou a Alemanha a ultrapassar a Grécia e os Países Baixos e assumir o primeiro lugar do Grupo A2, garantindo uma vaga como cabeça de chave nas quartas de final de março.

A execução da estratégia de pressão alta

Após a partida, Kimmich explicou como as instruções táticas recebidas antes do jogo para pressionar agressivamente no campo de ataque deram resultado ao longo dos 90 minutos.

"Queríamos pressionar no campo de ataque hoje. Recuperamos a bola nessa região muitas vezes", afirmou Kimmich.

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"Os dois primeiros gols foram chutes inacreditáveis. Jogamos muito bem."

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A versatilidade de posicionamento do meio-campista pelo centro permitiu à Alemanha ganhar as segundas bolas constantemente e manter a pressão.

Após um começo de nervosismo

Kimmich admitiu que o início da partida apresentou dificuldades, com as duas equipes disputando o controle do jogo, mas observou que a Alemanha passou a jogar com muito mais tranquilidade depois do intervalo.

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"O primeiro tempo foi um pouco nervoso, mas o segundo foi realmente fantástico do nosso ponto de vista", avaliou Kimmich.

"No segundo tempo, tivemos mais calma e atacamos mais. Foi assim que conseguimos recuperar a bola em posições promissoras."

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Recomeço e rumo definido

Ao analisar o contexto mais amplo da pausa para jogos de seleções, Kimmich demonstrou otimismo com os rumos da equipe após um período turbulento depois da Copa do Mundo.

"Claro, foi um dia turbulento, marcado pela nossa campanha ruim na Copa do Mundo. Agora, temos um recomeço e um novo elenco", acrescentou Kimmich.

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"Nesta pausa para jogos de seleções, jogamos bem duas vezes. Dá para ver o rumo que nosso estilo de jogo está tomando."