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O meio-campista Joshua Kimmich destacou a eficácia da pressão alta da Alemanha após a goleada por 5 a 0 sobre a Holanda. Ele elogiou o domínio da equipe no segundo tempo, que garantiu a liderança do Grupo A2.

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Atuação dominante garante a liderança do grupo

A Alemanha teve uma atuação de grande impacto em seu último jogo da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA e goleou a Holanda por 5 a 0 no Estádio Olímpico de Berlim. Com papel fundamental pelo centro do campo, Joshua Kimmich ajudou a comandar uma atuação tática primorosa, na qual a equipe de Jurgen Klopp transformou a vantagem que tinha no intervalo em goleada.

A vitória expressiva colocou a Alemanha à frente da Grécia e da Holanda na liderança do Grupo A2 e garantiu à equipe a condição de cabeça de chave nas quartas de final de março.

A análise de Joshua Kimmich sobre o confronto da Alemanha com a Holanda pela Liga das Nações destaca o ritmo intenso no meio-campo que caracteriza essa rivalidade europeia. Antes do próximo compromisso internacional das seleções, os leitores britânicos podem usar nosso código de bônus da bet365 ao se cadastrar para ter acesso a transmissões ao vivo e benefícios de boas-vindas.

A execução da estratégia de pressão alta

Após a partida, Kimmich explicou como a orientação tática recebida antes do jogo para pressionar agressivamente no campo adversário deu muito resultado ao longo dos 90 minutos.

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“Queríamos pressionar no campo adversário hoje. Recuperamos a bola lá muitas vezes”, afirmou Kimmich.

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“Os dois primeiros gols foram chutes inacreditáveis. Jogamos muito bem.”

A versatilidade posicional do meio-campista nas áreas centrais permitiu que a Alemanha ganhasse constantemente as segundas bolas e mantivesse a pressão.

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Superando um início nervoso

Kimmich admitiu que o começo trouxe dificuldades, com as duas equipes disputando o controle do jogo, mas observou que a Alemanha passou a jogar com muito mais tranquilidade depois do intervalo.

“O primeiro tempo foi um pouco nervoso, mas o segundo foi realmente fantástico da nossa parte”, avaliou Kimmich.

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“No segundo tempo, ficamos mais tranquilos e atacamos mais. Foi assim que conseguimos recuperar a bola em posições promissoras.”

Recomeço e direção clara

Ao comentar o contexto mais amplo desta pausa para jogos de seleções, Kimmich demonstrou otimismo com o rumo da equipe após um período turbulento que se seguiu à Copa do Mundo.

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“Claro que foi um dia turbulento, marcado pela nossa Copa do Mundo ruim. Agora temos um recomeço e um novo elenco”, acrescentou Kimmich.

“Nesta pausa para jogos de seleções, jogamos bem duas vezes. Dá para ver a direção que nosso estilo de futebol está tomando.”