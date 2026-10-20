Jogadores do Barcelona pressionam o árbitro: o VAR "sob demanda" no gol anulado do Betis!

Novas imagens da partida entre Barcelona e Real Betis reabriram a polêmica em torno da anulação do gol do argentino Giovani Lo Celso, depois que foram revelados detalhes do diálogo travado entre o árbitro e os jogadores da equipe catalã durante a revisão do lance, em um episódio que gerou críticas sobre a forma como foi solicitada a revisão da tecnologia de vídeo.

Desta vez, a comoção veio do comentário do ex-árbitro espanhol Iturralde González, que criticou, segundo publicou o jornal Marca, uma frase que aparece nas gravações, considerando que ela abre as portas para o que descreveu ironicamente como o "VAR sob encomenda", num momento em que a partida terminou com a vitória do Barcelona sobre o Betis por 5 a 2.

Reclamações repetidas dos jogadores do Barcelona

As imagens divulgadas pela Liga Espanhola, de acordo com a Marca, por meio da câmera do árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea, mostraram a insistência de vários jogadores do Barcelona em exigir que o árbitro marcasse uma mão no colombiano Cucho Hernández, durante o ataque que terminou com Lo Celso marcando um gol que foi anulado posteriormente.

Pedri estava à frente dos reclamantes, afirmando ao árbitro que a mão era clara, enquanto De Burgos insistia, no início da discussão, que não via que o lance exigisse a marcação de uma infração.

Outros jogadores se juntaram às reclamações, entre eles Lamine Yamal e Fermín López, com a polêmica persistindo sobre se Cucho havia usado a mão para dominar a bola.

Durante o diálogo, o árbitro disse ao responsável pela tecnologia de vídeo, Carlos del Cerro Grande: "Revise para mim a mão, pois é isso que estão me pedindo, Cerro", frase que se tornou o centro da nova crítica.

Iturralde: o VAR sob encomenda

Iturralde González comentou a frase pela plataforma "X", dizendo: "Acabamos de descobrir o VAR sob encomenda. Revise para mim este lance porque estão me pedindo isso".

A objeção do ex-árbitro gira em torno do princípio de revisão dos lances; ele considera que o pedido dos jogadores para revisar um determinado episódio não deveria ser o que orienta a intervenção da tecnologia de vídeo, mas que cabe à equipe de arbitragem determinar se há um episódio que exija revisão de acordo com os procedimentos em vigor.









De Burgos solicitou a revisão da sequência do lance, incluindo a fase que antecedeu a finalização de Lo Celso, antes de decidir anular o gol por causa da mão cometida por Cucho no início do ataque.

Assim, a polêmica deixou de se restringir à decisão de anular o gol, estendendo-se ao diálogo que precedeu a revisão, depois que a frase do árbitro gerou críticas de Iturralde e reacendeu os questionamentos sobre os limites que separam os protestos dos jogadores e os procedimentos que regem a intervenção da tecnologia de vídeo.











