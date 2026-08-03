Jogadores do Corinthians relatam intimidação do árbitro no jogo contra Internacional, e clube faz requerimento à CBF

O Corinthians encaminhou um requerimento à Comissão de Arbitragem da CBF solicitando acesso aos áudios da comunicação do árbitro Alex Gomes Stefano durante derrota por 2 a 0 para o Internacional, no último domingo (2), pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A iniciativa surgiu após jogadores do Timão relatarem à diretoria que se sentiram intimidados pela postura do juiz ao longo da partida disputada no Beira-Rio.

Segundo o clube, o objetivo é verificar se o conteúdo das conversas entre o árbitro e os atletas confirma as reclamações feitas ainda durante e após o confronto. Integrantes da diretoria entendem que a forma como Stefano conduziu o diálogo com os jogadores extrapolou o tratamento esperado em campo, motivo pelo qual pediram que a CBF preserve e disponibilize os registros de áudio da equipe de arbitragem.

Segundo relatos feitos pelos jogadores à comissão técnica e à diretoria do Corinthians, o episódio que motivou a reclamação aconteceu quando Matheuzinho contestava uma decisão da arbitragem. De acordo com os atletas, Alex Gomes Stefano respondeu ao lateral com a frase: "Quero ver você fazer isso lá fora".

Na avaliação do elenco, a declaração teve tom intimidatório. Por isso, a diretoria solicitou à Comissão de Arbitragem da CBF o áudio da comunicação da equipe de arbitragem para verificar se a fala foi registrada e esclarecer exatamente o que aconteceu durante o confronto.

O episódio também teria motivado a revolta de Hugo Souza após o apito final. O goleiro caminhou em direção ao trio de arbitragem para reclamar e precisou ser contido por companheiros e integrantes da comissão técnica.

Na saída do gramado, tanto Hugo Souza quanto Rodrigo Garro evitaram revelar o conteúdo das reclamações contra o árbitro. Os dois afirmaram que preferiam não detalhar o ocorrido por receio de sofrer punições em razão de declarações envolvendo a arbitragem.

Além da solicitação dos áudios, o Corinthians aguarda um posicionamento da CBF sobre o caso. A diretoria considera que a análise da comunicação da arbitragem será fundamental para esclarecer o ocorrido e avaliar se houve excesso na postura do árbitro durante o confronto.

Ainda sem um fim certo para o caso envolvendo a arbitragem, o Corinthians entra em campo para a partida de volta contra o Internacional nesta quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Para avançar diretamente, a equipe de Fernando Diniz terá que ganhar de três ou mais gols de diferença, dado o placar de 2 a 0 para o Colorado no primeiro jogo.

O responsável por apitar a partida será o árbitro Felipe Fernandes de Lima.







