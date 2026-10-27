Em um movimento que ninguém esperava, Hansi Flick se viu obrigado a reorganizar suas peças defensivas após o duro golpe representado pela lesão de Xavi Espart, fazendo surgir do nada uma nova carta tática que o alemão escondia ao longo de todo o verão.

A lesão de Espart bagunçou os planos do Barcelona na posição de lateral-direito, posição que o jogador ocupava com regularidade durante o período de recuperação de Eric García e na busca de Jules Koundé por recuperar plenamente a forma física.

E, enquanto todos os olhares se voltavam para soluções tradicionais, fontes do "Mundo Deportivo" dentro do clube revelaram que o técnico Hansi Flick prepara um ousado plano de emergência cujo protagonista é um nome que não passava pela cabeça de ninguém.

A carta na manga: Brian Fariñas

O nome fortemente cotado para preencher essa lacuna é o jovem meio-campista Brian Fariñas que, apesar de não ter disputado um único minuto oficial até agora nesta temporada, conquistou a total confiança de Flick durante a pré-temporada.

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Fariñas, oriundo de Benicarló e formado na academia de La Masia em 2018, aproveitou cada minuto em que treinou com o time principal para virar o jogo. Por isso, seu desempenho de destaque e seu elevado espírito de luta foram os responsáveis por barrar a ideia de sua transferência ao Girona no verão passado, após uma temporada excepcional que realizou com o Barcelona Atlètic, onde se destacou pela regularidade de seu nível e por sua enorme capacidade de penetrar na área e de criar jogadas.

A experiência contra o Birmingham: a prova

A ideia de transformar Fariñas em lateral-direito não surgiu de uma hora para outra. Durante os amistosos de verão, Flick o utilizou essencialmente como meio-campista central e ofensivo, mas o testou especificamente na posição de lateral-direito durante o confronto amistoso contra o Birmingham City em 31 de julho passado, quando entrou no lugar do próprio Xavi Espart.

E, em apenas 28 minutos, o jogador apresentou suas credenciais, atuando com grande inteligência tática e demonstrando uma flexibilidade impressionante que convenceu Flick de sua versatilidade. Ele também participou do torneio triangular em Udine contra Nottingham Forest e Udinese, além da Taça Joan Gamper contra o Al-Ahli, mas em sua posição de origem, como meio-campista, totalizando 5 partidas em amistosos, com um total de 198 minutos.

Flick havia elogiado publicamente o jogador antes do confronto contra o Rayo Vallecano na terceira rodada de LaLiga, afirmando que ele "me impressionou muito na pré-temporada, um jogador excelente e extremamente talentoso, em plena forma física e com total comprometimento".

A camisa número 4: confiança sem limites

E, apesar de o técnico alemão reconhecer a dificuldade de Fariñas conseguir minutos diante da acirrada concorrência no meio-campo, o clube enviou uma estrondosa mensagem de confiança ao final da janela de transferências de verão, registrando-o como jogador do time principal e concedendo-lhe a camisa número 4, que ele herdou de Ronald Araújo.

Uma decisão que confirma que o Barcelona aposta no talento de Fariñas a longo prazo, mesmo que tenha passado a maior parte das partidas da temporada até agora no banco de reservas ou fora da lista por causa da limitação de vagas.

E hoje, a lesão de Espart pode ser a oportunidade de ouro que o "jogador esquecido" esperava para se transformar de mera promessa em uma solução de emergência que salve a temporada dos blaugranas.



