Jogador do Real Madrid se despede oficialmente do Bernabéu: “Vou embora com a consciência tranquila”

O espanhol Dani Ceballos encerrou sua trajetória no Real Madrid após nove anos nas fileiras do clube, tendo ambas as partes chegado a um acordo mútuo para rescindir o contrato, que se estendia até 2027, tornando-o jogador sem vínculo a partir do próximo dia 1º de julho, em uma medida que abre caminho para seu possível retorno ao seu clube de origem, o Real Betis.

De acordo com comunicado do Real Madrid, o clube e o jogador chegaram a um acordo para encerrar a relação contratual entre eles, agradecendo a Ceballos por seu compromisso e dedicação durante os anos em que vestiu a camisa branca, desejando-lhe sucesso em sua próxima trajetória e afirmando que “o Real Madrid continuará sendo sua casa”.

A decisão de se despedir surgiu depois que Ceballos ficou de fora dos planos do novo técnico, José Mourinho, o que acelerou a rescisão do contrato um ano antes do prazo original.

O jogador abriu mão de seu salário líquido de cerca de 5 milhões de euros por ano (10 milhões no total), em uma medida que permite ao clube reduzir a folha de pagamento e economizar uma quantia significativa de seu orçamento.

Em uma comovente mensagem de despedida, Ceballos disse: “Após 9 anos, chegou a hora de virar a página de um dos capítulos mais importantes da minha vida. Não foi uma decisão fácil, nem foi um ano fácil, mas parto com a consciência tranquila, pois dei tudo de mim por este emblema. Foi uma honra defender esta camisa, e serei eternamente grato ao Real Madrid.”

Por sua vez, o Real Betis se prepara para iniciar negociações com seu ex-jogador para assinar um contrato de longo prazo de quatro anos com opção de renovação, aproveitando sua condição de jogador sem vínculo após ter recusado anteriormente o pagamento de qualquer taxa de transferência.