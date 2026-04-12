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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Jogador do Espanyol critica o comportamento dos jogadores do Barcelona... e a torcida o obriga a sair

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
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Barcelona x Espanyol
Espanyol
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P. Lozano
Espanha

Lozano disse que os jogadores do vizinho catalão tentaram provocá-lo

Paul Lozano, jogador do Espanyol, desativou sua conta pessoal no Instagram, após uma campanha lançada contra ele pela torcida do Barcelona, na sequência dos acontecimentos do “Derby da Catalunha” no último sábado.

Lozano se envolveu em uma briga com alguns jogadores do Barça, após a derrota de sua equipe por 4 a 1 no Estádio Camp Nou, casa do Barça, na 31ª rodada da La Liga.

Embora os acontecimentos em campo tenham proporcionado muita emoção, foram os incidentes ocorridos no túnel, após o apito final, que geraram maior polêmica, já que a comitiva do Espanyol ficou indignada com o comportamento de seus vizinhos locais.

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Lozano se viu no meio de uma discussão com vários jogadores do Barça, entre eles o português João Cancelo.

Lozano não escondeu sua decepção com a discussão. Quando questionado sobre as palavras específicas que lhe foram dirigidas pelos jogadores do Barcelona, o meio-campista preferiu não revelar os detalhes, afirmando em declarações à rede “DAZN”: “Não importa, o que importa é apenas o futebol... Todos viram o nível de respeito que eles têm pelos seus colegas profissionais... Não tenho nada a acrescentar.”

Mais tarde, ele esclareceu a natureza da discussão: “Não tinha nada a ver com Cancelo. Essas coisas acontecem no campo de futebol. Eles tentaram me provocar um pouco porque venceram, só isso... Quando você perde, tem que aguentar... É sempre a mesma coisa, não importa.”

Vale lembrar que essas tensões se espalharam do túnel do estádio para as redes sociais, o que levou o jogador a tomar a decisão de se afastar do “Instagram”, para evitar os ataques crescentes dos torcedores do rival local.

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